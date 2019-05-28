中央巡視組「內鬼」張化為涉受賄判囚12年　曾查辦成克傑案

5月27日，中共中央巡視組原副部級巡視專員張化為受賄案一審宣判，張化為以受賄罪被北京市第二中級人民法院判處有期徒刑十二年，並處罰金人民幣200萬元。 張化為當庭表示服判，不上訴。

張化為受賄案宣判現場。（網絡圖片）

法院查明，2006年至2014年，張化為利用擔任中央紀委、中央組織部巡視組副部級巡視專員、中央巡視組副部級巡視專員、中央第一企業金融巡視組副組長等職務上的便利，為相關單位和個人在企業經營、房產銷售、案件調查、職務提拔等事項上提供幫助，直接或者通過特定關係人收受他人給予的字畫、金條、玉石、珠寶首飾等財物，共計摺合人民幣約3284.93萬元。

據悉，張化為曾參與查辦過成克傑案。

成克傑是中國廣西壯族自治區政府原主席，案發時已任中國人大常委會副委員長，當時是新中國成立以後涉案職級最高的反腐敗案件。

公開資料顯示，張化為2013年6月進駐中國人民大學巡視；2014年7月，進駐中國國家體育總局開展專項巡視工作，任巡視組組長；2015年2月，任中央第十一巡視組組長，進駐中國國電集團公司開展專項巡視工作。

近幾年來，中共中紀委查處「內鬼」力度不減，除張化為外，中共中央紀委駐國家民族事務委員會紀檢組原組長曲淑輝，中央紀委駐財政部紀檢組原組長莫建成先後被查。