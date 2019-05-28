中國「知日派」代表之一　外交部副部長孔鉉佑獲委任新駐日大使

中國外交部在周二（28日）宣布，現任外交部副部長、中國政府朝鮮半島事務特別代表孔鉉佑，已被任命為新中國駐日本大使，將於周四（30日）赴日本履新。 ​​​

孔鉉佑是接替已於5月20日離任回國的程永華，後者自2010年就任駐日大使，是歷任駐日大使之中時間最長。程永華最近一次公開活動，是與妻子一同在東京赤阪禦所與日本天皇德仁及皇後雅子懇談，亦是德仁即位後首次會面的外國要人。

程永華及夫人汪婉離任回國，獲駐日本使館館員、日本外務省官員等送行。（中國駐日本大使館）

現年59歲孔鉉佑在大學修讀日語系，在外交部工作期間有15年駐日的經驗，包括自2011年起在中國駐東京大使館擔任公使6年。孔鉉佑與程永華一樣，都是中國的「知日派」代表之一。

至於現年64歲的程永華，其負責日本相關事務長達25年。程永華最初在1972年中日關係正常化後，以留學生身分前往日本留學。為顯示兩國友好，程永華更曾與中日兩國學生在所就讀的校園種植櫻花樹，並一直保留至今。

據此前日本傳媒分析指，程永華擔任駐日大使期間，中日關係起伏不斷，幸得其藉着個人人脈協助修復兩國關係，取得一定進展。中方近來認為中日關係已經修復，是時候作出人事調整，而繼續派出「知日派」擔任新大使，則可讓中日關係加速改善發展。

（綜合報道）