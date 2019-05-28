河北書記：犧牲GDP也要保北京藍天白雲　網民批：河北低人一等？

周五（28日），國務院新聞辦公室舉行省（區、市）系列新聞發布會，河北省委書記、河北省人大常委會主任王東峰表示，寧可犧牲GDP，也要確保北京的藍天白雲。 惟言論在網上引起不少爭議，有網民認為是要犧牲河北保障北京，質疑「河北人是否低北京人一等？」

河北省委書記、河北省人大常委會主任王東峰在新聞發布會上表示，寧可犧牲GDP，也要確保北京的藍天白雲。（網絡圖片）

據報道，王東峰在會上介紹，生態環境保護發生了歷史性的積極變化，空氣品質持續好轉。「大家都知道，河北產業結構偏重，能源結構不盡合理，特別是鋼鐵過剩產能較多，我們『堅決去、主動調、加快轉』，寧可犧牲GDP，也要確保北京的藍天白雲。」

王東峰還表示，通過京津冀聯防聯控聯治，治理大氣污染取得了重要的階段性成效。河北石家莊和全省藍天白雲的天數越來越多，「關鍵是服務北京和天津增加藍天白雲，增加了人民群眾的獲得感和幸福感。」據其介紹，天藍、地綠、水秀的美麗河北也正逐步變成現實。

身在河北卻心繫北京？王東峰言論惹來爭議，遭到不少網民狠批：