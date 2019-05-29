【害死老豆】被兒子前女友舉報貪腐　揚州貪官黃道龍獲刑10年半　

有道是「養不教，父之過」，江蘇揚州市國資委原黨委書記、主任黃道龍恐怕就深明這句話背後的意思。 此人因受賄、貪污罪，昨日（28日）被揚州市中級人民法院判監10年半。而他的落馬，與其子有莫大關係。事關他兒子的前女友因不滿被對方玩弄感情，憤而收集各種證據，舉報黃道龍的貪腐情況，可謂真正的「害死老豆」。

黃道龍（中）獲刑10年半。（網上圖片）

揚州市中級人民法院昨日公開開庭審理黃道龍受賄、貪污一案，並當庭宣判。法院經審理查明，黃道龍利用職務上的便利，為有關單位和個人謀取利益，收受現金及購物卡，玉器、字畫、金條等物品以及房屋裝修等，價值共計折合294.9214萬元（人民幣，下同）。此外，黃道龍以報支個人消費發票以及虛開發票套取公款等方式，侵吞公共財物共計43.711萬元。

揚州市中級人民法院認為，黃道龍的行為已構成受賄罪、貪污罪，決定以受賄罪判處有期徒刑9年6個月，並處罰金150萬元；以貪污罪判處有期徒刑3年，並處罰金人民幣20萬元。數罪併罰，決定執行有期徒刑10年6個月，並處罰金人民幣170萬元。對黃道龍受賄的贓款贓物以及用受賄贓款購買房屋產生的孳息予以沒收，上繳國庫；對貪污贓款，發還相應單位。

王燕茹因不滿被玩弄感情，憤而收集各種證據，舉報黃道龍的貪腐情況。（網上圖片）

王燕茹因不滿被玩弄感情，憤而收集各種證據，舉報黃道龍的貪腐情況。（網上圖片）

兒子騙色兼動粗 前女友憤而舉報

早前報道，黃道龍早在去年（2018年）3月20日，被官方宣布涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查，同年9月被逮捕。而他的「落馬」，竟源於其子黃宇前女友王燕茹的舉報。

2010年，王燕茹經人介紹認識黃宇，兩人迅速相戀，並在揚州一處公寓共築愛巢。他們原本定於2017年10月結婚，但在該年7月，王燕茹被黃宇揮拳打傷，到警局報案時，意外發現黃宇已於當年2月與另一位女子結婚並辦理結婚證。王燕茹當時氣憤地質問黃宇，後者卻說，「反正我結婚了，你能拿我怎麼辦吧。」知道女兒的事情後，王燕茹的父親王元鳳找黃道龍理論，黃道龍竟揚言，兒子「玩個把女的怎麼了？」

王燕茹憤而收集證據，並於2017年9月在微博上實名舉報黃宇巨額財產來歷不明、隱婚玩弄婦女等資訊，又指黃道龍和黃宇父子共有10套房產，家中有一輛價值40餘萬的寶馬車及無數古董。同時，她一併把舉報資料交給揚州市紀委。

時至去年年初，事件經一個自媒體公眾號在網上發布，遂引起廣泛關注。黃道龍最終因涉嫌嚴重違紀違法落馬。