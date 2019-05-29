【跨軍地改革】央企「添丁」　武警水電部隊轉業改編為安能集團

綜合內媒報道，第97家中央管理企業——中國安能建設集團有限公司（以下簡稱「中國安能」）周二（28日）在北京舉行掛牌儀式，標誌著跨軍地改革中唯一一支軍轉企單位轉隸調整階段任務完成。 據悉，中國安能由武警水電部隊轉隸組建。公司具備水利水電工程施工總承包特級資質，市政工程、房屋建築、機場場道、地質災害處理等8項一級資質，具備水上水下構築物建設、隧洞橋樑、機場碼頭等特殊領域的施工能力。

報道稱，當天下午，中國安能舉行掛牌新聞媒體見面會，就武警水電部隊轉隸組建中國安能的有關情況，轉制後的主營業務、任務板塊、企業願景、社會責任等答記者問，回應媒體關切。

關於軍產移交，中國安能相關負責人表示，警用與民用的劃開分清，對屬於部隊專屬用途的警用器材和物資，就近移交屬地武警內衛部隊接管。

關於債權債務，負責人稱，公司專門成立了債權債務清理工作領導小組，制定了實施方案和計劃，明確了清理責任、清理時限以及考核獎懲辦法，建立了定期報告協商的工作機制。

中國安能建設集團有限公司28日在北京舉行掛牌儀式。（網絡圖片）

關於主營範圍、業務板塊定位，據介紹，中共中央辦公廳、國務院辦公廳有關文件，明確中國安能的主業範圍為：建築工程，相關工程技術研究、勘察、設計及服務，水環境治理，應急救援服務。業務板塊初步劃分為：工程建設、應急救援、生態環境治理、自然災害防治、投資開發等「七大板塊」。

關於企業組織架構和法人治理結構，中國安能將逐步建立現代化企業法人治理結構。依據國資委核准批复的《章程》，公司不設股東會，設立公司黨委、董事會、監事會。暫實行兩級法人治理結構、三級管理體系，建立以資本為紐帶的母子公司體制。

武警水電部隊自2009年納入國家應急救援力量體系後，曾參與180餘起重大應急救援任務。（資料圖片／視覺中國）

公開資料顯示，武警水電部隊曾參加以三峽工程、南水北調等五大跨世紀工程為代表的多項國家重點工程建設，長期從事邊遠艱苦地區能源基礎項目建設。2009年納入國家應急救援力量體系後，圓滿完成舟曲泥石流搶險、魯甸抗震救災、深圳特大滑坡災害搶險等180餘起重大應急救援任務。2018年9月1日，按照跨軍地改革重大戰略部署集體退出現役，改編為非現役專業隊伍，組建國有企業，劃歸國務院國資委管理。

（綜合報道）