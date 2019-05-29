日本石垣市議員前往釣魚島附近海域　遇中國海警船「護送」1小時

日本傳媒報道，石垣市議員仲間均日前乘船前往釣魚島（日稱：尖閭諸島）附近海域捕魚時，遇到4艘中國海警船，並遭他們驅趕逾1小時。

中國「海警1501」公務船。（網上圖片）

日本《八重山日報》報道，5月23日凌晨，仲間均以「尖閭諸島守護會」的名義，乘坐協會所擁有的船隻「高洲丸號」前往釣魚島附近海域捕魚。高洲丸號當日中午12點左右抵達釣南小島附近海域，捕魚作業下午12時40分持續到晚上7時左右。

他們原定當日晚上9時回程，但收到同行的日本海保船通知，回程路上有中國公務船。為保險起見，仲間他們在船上過了一夜，延至次日（24日）早上7點多出發回程。

中國海警船一度抵近30至50米距離。（網上圖片）

一度駛近30至50米處

不過，他們在行程期間仍然遇上中國海警船。仲間指，當日上午9時20分，他們在釣魚島和石垣島中點海域發現數艘中國海警船。中國「海警1501」船更一度抵近到高洲丸約30至50米處，另有三艘海警船在稍遠處伴隨。

仲間稱，他們想把引擎停下，看看中國公務船會怎麼行動。但是日本海上保安官要求一直用擴音器大喊「不要放慢速度！」、「不要挑釁中國公務船！」。令他苦笑道：「海保的指示不得不從。」據稱，追擊持續了約一個小時，仲間評價：「如此執著地追擊，讓人感受到中國對禁止在尖閣諸島捕魚的『認真』程度。」

仲間又稱，（日本海保）在自己國家的領海聲言「不要挑釁」並不合適，此外，亦要檢討對中國公務船的對策。

據了解，截至5月29日，中國海警已連續48天在釣魚島附近海域巡航，創下了自日本政府「釣魚島國有化」後的新紀錄。

（八重山日報）