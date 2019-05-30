汪洋晤新黨主席郁慕明：追求統一是民族大義　是兩岸中國人的責任

中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋29日在北京會見正在訪問大陸的新黨主席、新中華兒女學會榮譽理事長郁慕明率領的台灣各界人士代表團。

汪洋（右）晤新黨主席郁慕明（左）。（新華社）

汪洋對郁慕明等多年來旗幟鮮明堅持一個中國原則、堅決反對「台獨」、積極謀求國家統一表示高度讚賞。他指出，追求國家統一是民族大義，是海峽兩岸每位中國人義不容辭的責任。台海形勢越是複雜嚴峻，前進道路上越是碰到艱難險阻，越能凸顯堅守民族大義的價值所在。

汪洋強調，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，願意同台灣的黨派、團體和人士開展形式多樣的對話協商，就「和平統一、一國兩制」聚同化異、積累共識。並將積極推動落實協商中達成的共識，深化兩岸交流合作和融合發展，促進惠台政策加力增效，支持台灣青年來大陸求學生活、幹事創業，讓更多台灣人在親眼所見、親身參與中了解大陸發展變化，提升民族復興認同感和參與感。

郁慕明表示，兩岸從來就同屬一個中國，希望兩岸攜手合作豐富實踐，促進兩岸同胞心靈契合，強化同屬一個中國、追求和平統一的認同與責任，早日實現中華民族偉大復興。

同日稍早時份，郁慕明與國台辦主任劉結一在京同台出席「兩岸關係與民族復興座談會」。會上提出五點共同倡議，包括反對台獨分裂、堅持九二共識及深化兩岸融合發展等。