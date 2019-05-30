北京金融街合作發展理事會成立　「紅二代」陳元受邀擔任首任主席

5月30日，在北京舉行的「2019金融街論壇年會」上，中共元老陳雲之子、金融資深老將陳元出席北京金融街合作發展理事會舉行揭牌儀式，並受邀擔任該理事會首任主席。

陳元表示，將適時組建戰略規劃、產業促進、國際交往、營商環境、金融風險防範、金融監管沙箱等若干專業委員會，服務國家金融改革發展和戰略性新興金融產業培育。

北京金融街合作發展理事會是由北京市政府聯合中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、新華社共同發起設立的金融街區域協調議事機製及溝通對話平台。

今年74歲的陳元是已故中共元老陳雲的長子，曾擔任北京市西城區區委書記，北京市委常委、市體改委副主任，中國人民銀行副行長，國家開發銀行行長，國家開發銀行董事長等職務。

值得一提的是，1998年起，陳元通過中國國家開發銀行進行了大規模的開發性金融實踐，成為了中國開發性金融的開拓者與先行者。

陳元曾於2013年4月11日在《人民日報》刊文贊江澤民反腐有功（圖源：新華社）

2003年和2004年香港財經雜誌《亞洲金融》曾經連續兩年將國開行評為「亞洲最賺錢的銀行」。2008年，國家開發銀行股份有限公司正式掛牌成立，國開行由政策性銀行轉為商業銀行。陳元是被評為「影響中國改革30年30人」金融界代表。

2013年3月，陳元出任中國第十二屆全國政協副主席。

陳元的父親陳雲生於1905年6月13日，1995年4月10日去世，曾是中共「八大元老」之一，「文革」後曾出任中共中紀委第一書記。

（多維新聞）