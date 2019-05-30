【有片．40秒卅連爆】深圳電動車自燃致1人傷　火光四濺濃煙瀰漫

內地再次發生電動車充電時爆炸事故。近日，一則「電動車自燃40秒30次連爆」的短片在網絡上熱傳。事發26日晚間，在深圳寶安西鄉街道一處充電站內，一輛電動單車在充電時自燃爆炸，明火持續了接近5分鐘。事故最終導致一名女子受傷。

爆炸現場火光四濺，濃煙滾滾。（影片截圖）

影片中可見，事發時是晚上，現場火花四濺濃煙滾滾，火花處停放著一排電動車，不遠處則停放著一排私家車。短短的40秒時間裡，現場就傳出了約30次爆炸聲。拍攝者在影片中多次解說稱「電動車爆炸」。

爆炸剛發生時，一名男子提著滅火器試圖滅火，卻險被火花擊中。連續幾聲爆炸聲響後，現場濃煙擴散，彌漫了整條路，附近居民都連忙躲避。

寶安西鄉街道其後於28日發布通報稱，事發時，市民尹女士在充電點準備給電動車充電時，電動車發生自燃並連續爆炸。由於天黑光線不足，尹女士未能及時避開。事故造成尹女士右小腿受傷流血，無其他人員受傷。爆炸發生後之後，固戍社區義務消防隊趕往現場，並在5分鐘內將火救熄。

電動車爆炸事故造成尹女士右腳受傷，到醫院縫了5針。（網絡圖片）

據消防隊的一名隊員介紹，滅火後，發現被燒電動車只剩下車架，地上還有很多灰漬。另據周邊居民拍攝的現場照片顯示，5月29日，著火區域仍用警戒線圍住，電動自行車座椅及電池散落在地上，車輛後燈及外殼均燒毀嚴重。

據了解，該事故充電站為物業公司自行組織安裝，事故原因正調查中。

（深圳大件事）