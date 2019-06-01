【中美貿易戰】中國對美600億美元商品加徵關稅正式生效

為了反制美國關稅措施，中國5月13日宣布將對美國600億美元進口商品課徵5%至25%關稅。從今天（6月1日）零時起，有關措施正式生效，受影響的美國商品多達5410種。

據此前報道，美國政府於5月10日宣布對從中國進口的2000億美元清單商品加徵的關稅稅率由10%提高到25%後，中國國務院關稅稅則委員會在5月13日公告反制措施，指自2019年6月1日零時起，對已實施加徵關稅的600億美元清單美國商品中的部分，提高加徵關稅稅率，分別實施25%、20%或10%加徵關稅。對之前加徵5%關稅的稅目商品，仍繼續加徵5%關稅。

據《法新社》報道，被中國加徵關稅的美國商品，包括美妝品（香水、眼妝、口紅）、廚具（烤箱、微波爐、咖啡機）、體育用品（桌球、羽球拍、足球）、鋼琴及弦樂器、酒類（琴酒、紅酒、龍舌蘭），還有安全套、鑽石、工業機器人、輪胎、織品、木材和玩具等商品。

對於中國的反擊，美國政府先前就聲稱若中方報復， 6月底前將要對餘下的3000億美元左右中國貨物加徵關稅。美國貿易代表署（USTR）並列出3805個項目，商品清單基本上包括先前301調查未涵蓋的所有中國商品，但不包括藥品、特定醫療商品以及稀土等。

（綜合報道）