【社交審查】內地辦美簽證要上報QQ微博帳號　網民：言論自由呢？

據內媒《環球時報》消息，從5月31日起，美國簽證開始要求提供個人社交媒體帳號，隱瞞可能會遭到拒簽。

美國新的簽證電子申請表近日已更新，申請者需要提供過去5年的社交媒體用戶名。（網上圖片）

報道稱，在申請前往美國的非移民類簽證時，申請人需要在網上填寫的「DS160」申請表，該表目前多了一個詢問個人社交帳號的欄目。

可以選擇的社交平台不僅包括國外流行的Twitter、Facebook、Youtube等網站，也包括中國的QQ空間、豆瓣、新浪微博、騰訊微博、以及優酷這5個網站，但並不包括微信和抖音等其他中國最流行社交平台。美國國務院說，這個名單之後可能會繼續增加。

在選擇了一個社交平台後，申請表則會要求申請人給出在相應平台上的個人帳號名稱，申請人也可以選擇自己「沒有」（None）社交帳號的選項。若被發現未能準確、真實填寫申請，可能導致簽證遭拒。

美國簽證新政策普遍引起內地民眾質疑：

「提供社交媒體帳號，開始監控審查言。」 「就想問，微博顯示使用華為手機型號，受不受影響？」 「提醒想去美國的人，言論不自由了」 「看來出國的（人）要多表揚表揚美國的空氣清新甜美了才安全！」

完整的20家社交媒體名單如下：Ask FM, Douban, Facebook, Flickr, Google+, Instagram, LinkedIn, MySpace, Pinterest, QZone, Reddit, Sina Weibo, Tencent Weibo, Tumblr, Twitter, Twoo, Vine, Vkontakte, YouKu, YouTube.

據《紐約時報》此前報道，特朗普政府為了加大對進入美國的外國人的審查力度，早在2017年9月就宣布想收集申請人的社交網站資訊進行審查。

而2018年3月時，美國國務院則進一步開始籌劃這個新措施，準備要求申請人上報自己過去5年來所使用的社交帳號名稱，並把範圍從原本的移民簽證範圍擴大到了幾乎所有美國簽證上，導致大約每年會有1400萬來美訪客受到影響。

當時美國國內以及中國等國都傳出了反對的聲音，美國學者認為新舉措會侵犯言論自由，但美國國務院表示此舉是為了消除對美國的威脅。近年來，美國對於恐怖分子等威脅的關注正越來越向社交網站傾斜，美國政府內部還有人甚至提出，要讓美國簽證申請人把個人社交帳號的密碼也上報出來，否則就不允許進入美國。

環球時報的報道就指出，結合最近美國政府對於中國訪美學者的持續打壓、以及美國媒體經常將中國遊客和學生說成是「滲透美國的中國間諜」來看，美國政府的這一簽證新舉措也確實有可能會對中國的申請者帶來「言論自由」層面的衝擊。

（綜合報道）