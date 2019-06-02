國務院中方立場白皮書：美國出爾反爾，貿易霸凌殃及全球

今天（2日）上午，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書。商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文和國務院新聞辦公室副主任郭衛民出席，介紹和解讀白皮書有關情況。

郭衛民介紹白皮書內容。（影片截圖）

國務院新聞辦公室副主任郭衛民介紹了白皮書的基本內容。

郭衛民說，白皮書指出，美國貿易霸凌殃及全球，給全球經濟復甦帶來嚴峻挑戰，給經濟全球化趨勢造成重大威脅。白皮書指美國出爾反爾，不講誠信，中美磋商嚴重受挫，責任完全在美國。

白皮書強調，中美達成雙贏協議，符合兩國利益，符合世界期待，希望美國和中國相向而行，共同推進中美關係，增進兩國和世界各國人民福祉。

據悉，白皮書以英文、法文、德文等八種語言發布。

王受文回答記者提問。（影片截圖）

王受文說，中美兩國作為世界上最大的兩個經濟體，合則兩利，鬥者互傷。他說，由於兩國經濟發展階段不同，經濟制度不同，在經貿合作之中，難以避免地會出現一些分歧和摩擦，這需要雙方採取理性、合作的態度，通過對話協商解決問題。

「合作有原則，磋商有底線」

王受文說，新一屆美國政府上任以來，不顧中美兩國乃至全世界利益，無視中美經貿合作互利共贏的本質，以貿易逆差、知識產權問題為藉口，頻頻挑起經貿摩擦，對華採取單邊加徵關稅措施，中方不得不採取有力的應對措施，堅決捍衛國家和人民的利益。他又指，中方始終堅持通過對話協商解決爭議的基本立場，與美方開展多輪經貿磋商，努力穩定雙邊經貿關係。

王受文強調，合作有原則，磋商有底線，在重大原則問題上，中方決不讓步。 他說，中方將認真做好自己的事，希望美方與中方相向而行，共同推進中美經貿關係穩定健康發展，增進兩國和世界人民的福祉。

央視記者提問。（影片截圖）

美國「堅持在協議中寫上涉及主權問題的要求」

央視記者提問稱，美方指中國立場倒退，導致談判陷入停滯，對此中方有何評論？也有消息稱，談判破裂是因為中方對此前協定草案文本進行刪減，請問這是否屬實？

王受文說，美國指責中方倒退是不負責任的，是潑髒水。他說，在磋商談判中，就所有的問題達成協議之前，談判桌上的一切都只是討論，不存在協議，也就不存在所謂的立場倒退。

他強調，去年中美兩國元首在阿根廷達成一項重要共識，即同意通過磋商來解決經貿分歧，最終方向就是取消雙方加征的所有關稅。王受文說，中方以最大的誠意和善意回應美方的關切。 在磋商之中，美方提出的很多問題，中方都克服困難，提出務實的解決辦法。

他說，美方出爾反爾，得寸進寸，堅持不合理的高要價，堅持在協議中寫上涉及主權問題的要求，並堅持不取消已經加徵的關稅，並以提高關稅稅率來施壓，致使衝突升級，談判受挫。

王受文說，如果想通過施壓迫使對方作出讓步，以取得只對一方有利的結果，這種談判是不可能成功的。他說，美方想逼迫中方屈服作出讓步，那是決不可能的。

經濟日報記者提問稱，美方稱，在中美經貿摩擦之中受損的主要是中方，對美方的影響不大，您對此怎麼看？

王受文說，貿易戰沒有贏家，美國對中國採取加征關稅措施，不僅對中國有影響，對美國也會帶來傷害，而且會損害全球經濟發展。他引述去年美國自己的統計，指美國貨物貿易逆差增長了10.4%，美國對中國大豆出口下降了50%，美國對中國的汽車出口也下降了20%以上。

他說，貿易限制措施損害了美國工人的利益，損害了美國農民的利益；加徵關稅也損害了美國消費者的利益，此外，貿易摩擦還將給美國的就業帶來壓力。王受文又引述聯合國貿發會議報告表示，2017年、2018年全球跨境投資都是下降的，而且是以兩位數的幅度下降。他稱，美國挑起貿易摩擦，進一步損害了投資者的信心，對全球經濟產生負面影響。

商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文和國務院新聞辦公室副主任郭衛民出席記者會。（網絡圖片）

彭博社記者發問稱，中國希望美國做出什麼樣的姿態顯示誠意，讓雙方回到談判桌？他又問劉鶴是否準備出席G20貿易部長會議，中方是否會和美方接觸，央行行長易綱又會否和美方接觸？

對此，王受文說，中美進行了11輪磋商，就在第11輪磋商中，美方對中國產品加徵關稅，還把中國企業列入出口管制清單，他說，這些責任應當由美國承擔。他強調，此前中美兩國元首已經達成共識，雙方不再提高關稅，不對新的產品提高關稅，雙方的方向則是取消全部加徵關稅，是美方違反了這一共識。至於中方是否會在G20和美方接觸，王受文僅僅稱，中方會有代表參加。

央廣記者提問稱，美方一直指責中國公司用各種方法從美國獲得有價值的技術和知識產權，並認為是中國政府指使企業投資收購美國企業，來獲得這些尖端技術和智慧財產權的，請問您對此有何回應？

「中國政府不參與企業的商業行為」

王受文表示，「中國的企業到國外投資，投資什麼項目，購買什麼或者不購賣什麼，完全是企業自己的決定。企業自負盈虧，自主決策，自擔風險。中國政府不參與企業的商業行為，不會指示要求企業投資什麼項目，或者購買什麼技術。即使政府提出這樣的要求，中國企業也不會聽從政府的要求」。

王受文還表示，中國政府為保護知識產權，在立法、司法和執法方面做了大量工作。

此外，王受文還表示，去年中國提出的發明專利申請達到150多萬件，已經連續8年名列世界第一。

新華社記者提問稱，中方現在是否有談判計劃，是否和美國方面有接觸？

王受文說，中美談判嚴重受挫原因在美國。他說，中國方面對談判一直抱有誠意，如果要達成協議，協議必須互利平等，如果要磋商，磋商必須相互尊重、相向而行、平等互利。