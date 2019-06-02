王岐山訪問德國晤默克爾：加強合作推動全球治理體系公正合理發展

中國國家副主席王岐山於當地時間5月30日至6月2日訪問德國，在柏林分別會見德國總統施泰因邁爾、總理默克爾等官員。

王岐山當地時間5月30日至6月2日訪問德國。（路透社）

會見施泰因邁爾時，王岐山表示，中德作為世界主要經濟體和具有重要影響的大國，兩國關係超越雙邊範疇，具有全球性意義。願通過此訪進一步推動中德全方位戰略夥伴關係取得新發展。當前兩國關係面臨新形勢，雙方應通過深化合作為世界樹立合作共贏的典範，通過引領中歐合作為世界注入更多穩定因素，通過推進全球治理增強維護多邊主義的力量。

施泰因邁爾表示，當前國際形勢動盪複雜，多邊主義秩序受到威脅。德方高度重視對華關係，支持加強對華各層面協調溝通，繼續深化在「工業4.0」等各領域務實合作。德中、歐中應共同維護世界和平穩定、自由貿易和現行國際秩序。

支持歐洲一體化 共同應對不確定性

會見默克爾時，王岐山表示，中國堅持和平發展，不斷深化改革、擴大開放。中國的發展離不開世界，世界的發展離不開14億中國人民，中方主張世界各國共同構建人類命運共同體。面對國際環境深刻複雜變化，中方始終堅持首先做好自己的事，保持冷靜清醒，展現定力與擔當，理性加以應對。中德是全方位戰略夥伴，雙方應加強合作，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展，共同應對不確定性。中方始終從戰略高度和長遠角度看待歐洲，堅定支持歐洲一體化，是歐洲可以平等對話、可持穩定預期、可以信賴的合作夥伴。

默克爾表示，德方讚賞中國經濟建設取得的巨大成就，相信中國一定能夠如期實現全面脫貧和全面建成小康社會的宏偉目標。當前國際形勢複雜多變、新問題層出不窮，德方一貫維護多邊主義原則和現行國際秩序，主張通過對話加強國際協調與合作，不認同通過威脅和施壓解決問題。德中、歐中在廣泛問題上擁有共識，願與中方加強溝通、交流與合作，共同完善國際治理體系。

訪德期間，王岐山還與德國外長馬斯、漢堡市長辰切爾和巴伐利亞州州長索德爾會面，參觀漢堡港。