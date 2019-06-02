海南廢止14項地方法規　包括禁止賭博、取締賣淫嫖娼、彩票罰款等

海南省人民代表大會常務委員會發出公告，宣布自6月1日起，通過廢止14項地方性法規和法規性決定，其中包括禁止賭博、彩票罰款等規定。

海南建自貿港發展博彩業引關注。（視覺中國）

公告指出，海南省第六屆人民代表大會常務委員會第十一次會議決定，通過廢止14項地方性法規和法規性決定。當中最值得關注的，包括《海南省禁止賭博規定》、《海南省取締賣淫嫖娼規定》、《海南省人民代表大會常務委員會關於批准<海南省彩票管理辦法>設定罰款的決定》。

去年（2018年）4月，中共總書記、國家主席習近平宣佈，海南全省將建自貿區，探索自由貿易港。此後不久，中共中央、國務院發布指導意見，鼓勵海南發展賽馬運動，探索發展競猜型體育彩票和大型國際賽事即開彩票，令外界關注海南是否會將賭博合法化。

而此次海南廢止涉及賭博的地方法規，未知是否為「開賭」開路。但值得注意的是，由於國家法律禁止賭博，即使現在海南廢止相關地方性法規，也不代表賭博已在當地合法化。

除了上述3項，被廢止的地方法規還包括《海南經濟特區農墾國有農場條例》、《海南省人民代表大會常務委員會關於推進海南農墾管理體制改革的決定》、《海南省文化市場管理條例》、《海南省預防和控制傳染性非典型肺炎傳播的決定》等11項。