【六四三十】中國駐美大使館：現時中國人權狀況屬於歷史最好時期

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在六四事件30周年前夕發聲明，要求中國全面及公開交代在當年被殺或失蹤的數字，同時釋放所有政治犯，以及停止宗教及政治迫害。 中國駐美國大使館發言人在周二（4日）回應指有關聲明是「打着所謂人權的幌子粗暴干涉中國內政，攻擊中國制度，詆毀中國內外政策，挑釁中國人民」，表示強烈不滿及堅決反對。

蓬佩奧發聲明提及六四事件。（美聯社）

發言人表示強調，對於「上世紀未80年代末發生的那場政治風波」，中國政府和人民早有定論，並形容現時「中國人權狀況屬於歷史最好時期」，「改革開放40多年以來，中國經濟社會快速發展，民主法治建設不斷推進，文化事業日趨繁榮，各族人民生活水平顯着提高」。

發言人指，中國特色社會主義事業是「歷史和人民的選擇」，已被證明是符合中國國情、得到全國各族人民擁護的正確道路，「中國堅定不移走和平發展道路，堅定不移推進中國和世界人權事業發展，為國際人權治理作出了重要貢獻，這是任何不帶偏見的人都無法否定的事實」。

發言人在最後重申，中國的情況「中國老百姓最有發言權」。（視覺中國）

發言人在最後重申，中國的情況「中國老百姓最有發言權」，「中國人民對美好生活的追求，是任何勢力都無法阻擋的，任何人企圖以種種借口對中國人民頤指氣使、蠻橫霸凌，任何人企圖鼓吹『文明衝突』、對抗時代潮流，都不可能得逞，終將被歷史所淘汰」。

（中國駐美大使館）