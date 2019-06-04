【黑老大逃死刑】全國掃黑辦派大要案督辦組赴雲南　督辦孫小果案

雲南惡霸孫小果「死而復生」案近期受到輿論關注。在昆明市掃黑辦表態「一查到底」後，中央掃黑除惡督導組早前也要求徹查孫小果案。 中央政法委秘書長、全國掃黑辦主任陳一新日前召開會議，決定派出大要案督辦組，赴雲南省進行指導督辦。

雲南惡霸孫小果「死而復生」案近期受到輿論關注。（資料圖片）

中央政法委微信公眾號「長安劍」消息，5月30日，中央政法委秘書長、全國掃黑辦主任陳一新主持召開專題會議，聽取雲南省掃黑辦關於「孫小果案」有關情況的匯報，擬定派出大要案督辦組，赴雲南省對孫小果案查處工作進行指導督辦。

「長安劍」介紹，全國掃黑辦大要案督辦組由中央政法委副秘書長、全國掃黑辦副主任王洪祥任組長，中央紀委國家監委、全國掃黑辦、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部各一名正局級幹部及若干名辦案專家組成。

今日（4日），大要案督辦組已進駐昆明，將督促雲南省有關部門依法加快孫小果案辦理進度，切實把案件辦成「經得起法律和歷史檢驗的鐵案」。

「死而復生」惹輿論關注

早前報道，中央掃黑除惡第20督導組今年4月進駐雲南省期間，昆明市加強執法力道，打掉了孫小果、涂力軍等一批有影響的黑幫犯罪集團。

此後，有傳媒揭發孫小果早在1998年2月因強姦罪、強制侮辱婦女罪、故意傷害罪等多項罪名，被昆明市中級人民法院判處死刑，而在此之前他也曾多次犯案。但孫小果被判死刑後，竟「死而復生」神秘地出獄，更一度改名換姓經營飲食業、獲得港澳通行證出遊，最近又成為在掃黑除惡中被打掉的「黑幫老大」，背後內情持續引起內地輿論關注。