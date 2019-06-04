涉包庇黑社會　吉林市政協原主席崔振吉被雙開

中央紀委國家監委網站昨日（3日）通報，吉林省紀委監委對吉林市政協原黨組書記、主席崔振吉因涉嚴重違紀違法問題，經查被開除黨籍和公職，收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。 崔振吉被指包庇黑社會組織，警方搗破該組織時，查封了3億元人民幣的資產。

崔振吉涉嫌嚴重違紀違法，去年12月落馬。（網上圖片）

在吉林省紀委監委公布的近800字通報中，崔振吉涉嫌濫用職權，干預司法、為黑惡勢力充當「保護傘」、免除黑社會組織實際控制的公司罰款、違規審批工程，造成惡劣社會影響和國家重大經濟損失，涉嫌濫用職權犯罪，按規定將崔振吉「雙開」。

崔振吉是基層起步的幹部，在吉林市經貿委、招商局等處工作多年，2005年4月任吉林市龍潭區代區長，2006年1月轉正；2008年3月任龍潭區委書記；2010年8月任吉林市副市長，工作近7年後任吉林市政協主席，直至2018年12月落馬。

崔振吉被指包庇張永福涉黑案，該案被吉林省公安機關列為十大涉黑典型案例。張永福為首的黑社會組織自1998年起利用家族勢力為非作歹長達20年，罪行包括涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織、故意殺人、故意傷害、非法拘禁、故意毀壞公私財物、牽涉工程重大安全責任事故、串通投標、騙取貸款、非法採礦、盜竊、違法發放貸款等。吉林省公安機關於2018年3月至12月間，成功打掉了該黑社會組織，拘捕張永福等共35人，查封扣押凍結涉案資產折合人民幣3億元。

（新華網）