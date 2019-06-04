【中美貿易戰】美指責中國「開倒車」　華商務部：無稽之談

美國貿易代表署及財政部周一（3日）就美中貿易談判發表聯合聲明，指中國「扭曲」談判性質和歷史，認為中國談判代表在協議中已經大致取得共識的一些重要問題上「開倒車」。 對此，商務部新聞發言人周二（4日）在官網發文回應稱，美方的指責完全是無稽之談，強調美國政府在過去十餘輪談判中也曾不斷調整相關訴求，如今反過來指責中方，「無非是要潑髒水」。

中國政府2日發布《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，美方其後再發表聲明再次指出是中方反悔。（網絡圖片）

商務部新聞發言人表示，美方不顧多邊貿易規則，以貿易逆差為由頻繁採取單邊主義和保護主義措施，挑起中美經貿摩擦，同時在中美經貿磋商中企圖將自身利益訴求強加於中國，是典型的貿易霸淩主義行為。美方做法給中美兩國和世界造成損害，責任完全在美方。

發言人強調，中方始終抱著最大的耐心和誠意，推進中美經貿磋商，《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書對此已進行了詳細闡述。美方指責中方在磋商中「開倒車」，完全是無稽之談。在磋商過程中，就文本內容及相關表述提出修改建議、做出調整，這是貿易談判的通常做法。美國政府在過去十餘輪談判中曾不斷調整相關訴求，但卻隨意指責中方「開倒車」，無非是要潑髒水，這是中方不能接受的。

中國商務部4日發文回應美方聲明。（網站截圖）

發言人最後稱，雙方在經貿領域的分歧和摩擦，最終需要通過對話和磋商來解決。如果一方不尊重另一方的主權和核心利益，想通過施壓迫使另一方做出讓步，以取得只對自己有利的結果，這種談判是不會成功的。希望美方放棄錯誤做法，同中方相向而行，本著相互尊重，平等互利的精神，管控分歧，加強合作，共同維護中美經貿關係健康穩定發展。

（新京報）