【中美貿易戰】中國商務部發表報告　稱美國在經貿合作中獲益巨大

中美貿易戰持續延燒。中國商務部今日（6日）發表《關於美國在中美經貿合作中獲益情況的研究報告》（下簡稱《報告》），直指美國在中美經貿合作中獲益巨大，美國政府宣揚「對華貿易吃虧論」是罔顧互利共贏的本質。

中國商務部今日（6日）發表《關於美國在中美經貿合作中獲益情況的研究報告》，稱美國在中美經貿合作中獲益巨大。（視覺中國）

《報告》指，中美建交40年來，兩國充分發揮雙方經濟互補優勢，經貿合作為兩國和兩國人民帶來實實在在的利益，為世界經濟的繁榮與穩定作出貢獻。中美雙邊貿易中，順差在中國，利益在雙方，美對華出口為美國創造大量就業，在2009年至2018年的十年間，支撐超過110萬個美國就業崗位。

《報告》稱，與此同時，美方從中美貿易中獲利豐厚。中國對美貨物貿易順差中，54%來自外資企業，53%來自加工貿易。中國從加工貿易中只賺取少量加工費，而美國從設計、零部件供應、營銷等環節獲益巨大。

美對華銷售收入總額9400億美元

《報告》又列出數據指，美國自華獲得經貿利益可分為兩大類，即美對華銷售收入和美國自中國獲得的資金流入。2017年，美對華貨物出口額為1539億美元，服務出口額為871億美元，共計2410億美元；在華美資企業實際銷售收入約7000億美元。兩者合計，2017年，美對華銷售收入總額約為9400億美元。

美國自中國獲得的資金流入，主要包含三部分利益。一是中國對美各類投資。截至2017年底，中國對美累計各類投資達1558億美元。二是中國持有的美國國債。根據美國財政部公佈數據，截至2017年底，中國持有的美國國債為1.18萬億美元。三是美國金融機構入股中資金融機構的獲利。根據中方統計，美國金融機構作為中國金融機構的戰略投資者或者投資人，投資收益約為326億美元。三者合計，截至2017年底，美國自華獲得的資金流入總額達1.37萬億美元。

《報告》批評，美國新一屆政府上台以來，罔顧中美經貿合作互利共贏本質，宣揚「美對華貿易吃虧論」。（資料圖片）

「挑起經貿摩擦責任在美方​」

《報告》批評，美國新一屆政府上台以來，罔顧中美經貿合作互利共贏本質，宣揚「美對華貿易吃虧論」，並以貿易逆差問題為藉口，挑起經貿摩擦，責任在美方。

《報告》又稱，美對華貿易逆差是歷史形成的，是市場作用的結果，受到兩國產業競爭力、經濟結構、國際分工、貿易政策、美元貨幣地位等多種因素影響。而中美經貿合作取得的巨大成就，是兩國順應歷史潮流，積極參與經濟全球化，加強互利合作的結果，如果僅是一方受益，一方「吃虧」，不可能走到今天。中美兩國完全可以相互促進、共同發展，成為互利共贏的合作夥伴。