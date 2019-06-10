5G基站輻射強度大危害人體健康？　內地專家：說法無科學根據

上周四（6日），中國工業及信息化部向中國電信、中國移動、中國聯通和中國廣電四間公司發放5G商用牌照，經營5G業務。 有網絡傳言稱，5G基站覆蓋範圍小，因此需要建設更多的基站，輻射強度更大，會危害人體健康。對此，內地通信專家項立剛表示，相關說法並無科學根據。

內地通訊專家項立剛表示，「5G輻射強度大，影響人體健康」一說並沒有科學根據。（網上圖片）

官媒《環球時報》引述內地通信專家項立剛表示，5G危害人體健康的傳聞是沒有根據的。首先，包括5G在內的無線通信都屬於非電離輻射，輻射的能量本身就非常小。為覆蓋更大範圍，並滿足上網設備爆炸式增長的需要，5G基站數量的確比4G時代大為增加，但一般人生活中更多接觸的是微基站，它的輻射功率很低。事實上，通信基站越密集，用戶手機信號接收越好，實際接收到的電磁輻射反而會越小。

項立剛形容稱，傳統基站好比是「房屋中間的火爐子」，近處燙遠處冷；而5G的微基站就好比是「地暖」，發熱均勻更加舒適。

亦有傳聞稱，5G會令手機輻射的強度更大。項立剛對此解釋道，目前還沒有科學結論能證明，天天帶著手機對人體會產生有害影響。因此，判斷5G基站對人體輻射強度的大小是很多因素共同決定的，不能因某一變化就亂猜。

（環球時報）