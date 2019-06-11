中信集團原董事長、前國家副主席王震之子王軍逝世　享年78歲

6月10日，中信集團原董事長王軍去世，享年78歲。 王軍是前國家副主席王震之子，是中信集團的創始成員，也是繼榮毅仁、魏鳴一之後的第三任董事長。

王軍曾當選第十屆全國政協委員。（網絡圖片）

資料顯示，王軍1941年生於湖南，畢業於哈爾濱軍事工程學院。曾任江南造船廠工程師、武昌造船廠工程師，1977年至1978年在中國人民解放軍海軍服役，1979年進入中國國際信託投資公司業務部工作，1995年至2006年任中信集團公司董事長。

2006年，時年65歲的王軍從中信集團卸任。

據南方人物周刊報道，王軍1993年出任中信總經理，當時「偌大一個中信公司，帳面上只有現金200萬元」。王軍說，「意味著總公司大概能夠維持一個半月的工資發放。」

王軍想的辦法，一是準備找下屬富裕的子公司借錢，二是加緊整合公司的業務。結果還是第二套方案使王軍重新有了現金流，從而渡過難關。

1995年，王軍正式成為中信董事長。

王軍掌舵期間，他率領中信公司拓展混業經營，度過金融危機，還進行了公司體制改革。2002年，中國國際信託投資公司進行體制改革，更名為中國中信集團公司，成為國家授權投資機構。

中信前身中國國際投資信託公司成立於1979年。官網資料顯示，2011年中國中信集團公司整體改制為國有獨資公司，更名為中國中信集團有限公司（簡稱中信集團），並發起設立了中國中信股份有限公司（簡稱中信股份）。2014年8月，中信集團將中信股份100%股權注入香港上市公司中信泰富，實現了境外整體上市。

如今，中信集團現已發展成為一家國有大型綜合性跨國企業集團，業務涉及金融、資源能源、製造、工程承包、房地產和其他領域。2018年中信集團連續第10年上榜美國《財富》雜誌世界500強，位居第149位。

中信集團首任董事長為被稱為「紅色資本家」的榮毅仁，之後是曾擔任電子工業部副部長的魏鳴一，王軍是第三任董事長。王軍之後出任董事長的是原光大集團總經理孔丹。目前中信集團董事長為常振明。

（澎湃新聞）