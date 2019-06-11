呼和浩特市委書記雲光中受查　內蒙已有多名高官落馬

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據官方新華社周二（11日）消息，內蒙古自治區黨委常委、呼和浩特市委書記雲光中涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。在雲光中之前，內蒙古已有多名省部級高官落馬。

內蒙古自治區黨委常委、呼和浩特市委書記雲光中涉嫌嚴重違紀違法受查。（網上圖片）

官方履歷顯示，雲光中出生於1960年6月，內蒙古土左旗人，蒙古族，1979年11月加入中國共產黨，1977年10月工作，區委黨校研究生學歷，管理學碩士。

雲光中早期在內蒙古和林格爾縣任職，先後任縣長、縣委書記，2001年任烏海市委常委、組織部部長。2003年歷任滿洲里市委副書記、市政府市長，呼倫貝爾市委常委、滿洲里市委書記、市人大常委會主任，鄂爾多斯市委副書記、市政府副市長，鄂爾多斯市委副書記、市政府市長。2011年任鄂爾多斯市委書記。

2014年，雲光中任內蒙古自治區政府副主席，晉升副部級官員，2016年11月入列自治區黨委常委並兼任呼和浩特市委書記，直至被查。

在雲光中之前，內蒙古已有政協原黨組副書記、副主席韓志然，自治區黨委原常委、統戰部長王素毅，自治區黨委原常委、常務副主席潘逸陽，自治區人大常委會原副主任邢雲，以及自治區政府副主席白向群等多名省部級官員落馬。

（綜合報道）

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