江西多地洪水泛濫逾200萬人受災　1300多間房屋倒塌

江西多個地區於9日起一連兩日降雨，引發洪災。 截至10日晚上10時，當局公布有逾200萬人受災，倒塌或嚴重損壞的房屋約2400間。

在江西省吉安市永新縣，洪水浸毀大量房屋。（新華社）

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江西省應急管理廳表示，截至6月10日22時，降雨引發的洪澇災害已導致江西9個地區共201.4萬人受災，農作物受災面積達137.2千公頃，倒塌房屋1357間，嚴重損壞房屋1063間，緊急轉移安置和需緊急生活救助23.1萬人。

6月9日晚上10時至10日晚上10時，江西有12個縣下大暴雨，有14個縣降下暴雨，主要集中在贛州、吉安區域。受連續強降雨影響，贛州市龍南縣多個鄉鎮受災嚴重，九連山鎮古坑村村民爺孫3人已確認因山洪暴發而被洪水淹沒致死，另外楊村鎮和九連山鎮共有4人失蹤。據龍南縣水利局初步統計，截至11日早上10時，當地房屋倒塌96間，交通中斷79處，塌方151處，累計損毀橋梁55座，河堤損毀2457米。

專家預計贛江中下游將發生10年一遇左右的中洪水，圖為江西吉安市吉水縣城區受災情況。（中新社）

未來數天將有十年一遇洪水

江西全省各級應急救援隊伍積極參與救援，據初步統計，全省武警部隊出動兵力241名，解救47人，轉移418人；消防救援隊伍營救被困人員927人、疏散被困人員2614人。應急管理部緊急調撥的折疊床、棉被、帳篷等救災物資，已於9日深夜運達江西省救災物資儲備庫，再根據吉安市、贛州市災情和需求去調配。

專家預測，直至7月上旬，江西仍有多輪強降雨，未來幾天贛江中下游將發生10年一遇左右的中洪水，吉安城區至峽江河段將發生超警戒1.5米至3米的洪水，鄱陽湖流域發生區域性洪水的可能性愈來愈大，防汛形勢將更加嚴峻。

（新華社）