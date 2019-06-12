三部委調研稀土資源　涉內蒙、江西、福建等地　或為貿易戰準備

據國家發改委11日消息，《關於開展稀土等戰略性礦產資源情況調研的通知》近日下發。自6月10日起，由國家發改委、工信部、自然資源部相關司局負責人分別帶隊，赴多地開展調研。

中國稀土產量佔世界九成。（視覺中國）

據中國證券報報導，國家發改委近日下發《關於開展稀土等戰略性礦產資源情況調研的通知》，自6月10日起，由國家發改委、工信部、自然資源部相關司局負責人分別帶隊，赴內蒙古、江西、福建、湖南、廣東、廣西、四川省（區）開展調研。

據了解，由發改委牽頭聯合工信部、自然資源部到各地調研稀土等戰略性礦產資源情況，力度空前。

本次調研的內容包括：各省（區）稀土以及其他戰略性礦產資源的上中下游總體情況及行業運行情況；對全國稀土等戰略性礦產資源相關發展的意見建議；對提高中國稀土等戰略性礦產資源保障能力，進一步發揮稀土及其他資源戰略價值作用的思考和意見建議。

外界分析認為，中國對稀土資源展開調查，或與中美貿易戰有關。此前，5月28日，針對輿論提出「稀土是否可能成為中國對美反制的重要籌碼」的問題，國家發展改革委有關負責人明確表示，「如果有誰想利用我們出口稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，那麼我想贛南原中央蘇區人民、中國人民，都會不高興的。」

（21世紀經濟報導）