原南京政協主席沈健自殺身亡　已於去年1月退休

6月14日，據財新網報道，消息人士證實，原南京市政協主席沈健近日自殺身亡。

歿年64歲的沈健是南京本地官員，曾任南京市委常委、常務副市長，曾分管發展改革、重大項目建設、金融等工作。沈健生前於2013年起出任南京市政協主席，2018年1月退休。《南京日報》稱，沈健在今年1月還曾參加南京政協會議。

目前，南京市相關黨政機構已通報沈健自殺身亡的消息。

雖然其身亡具體原因不明，但近年來，南京官場始終處於動蕩之中。

公開資料，南京原市長季建業於2013年落馬，兩年後獲刑15年；2015年南京市委原書記楊衞澤落馬，次年被判12年6個月；季建業繼任者繆瑞林在2018年升任江蘇副省長，但隨後便被查。

財新網報道指，沈健與季建業、楊衞澤、繆瑞林三人在任職上均有交集。季建業、楊衞澤調任南京期間，沈健職務為南京常務副市長；繆瑞林主政南京時，沈健在南京政協就職。

而在2018年中共首輪巡視中，南京等副省級城市領導層主要負責人均被納入巡視範圍。

自2019年以來，中共官場已有多名官員自殺。觀察人士指，在中共官場中，集體腐敗一直存在，隨著反腐力度的加大，有些官員被逼進死胡同，外在的壓力和內在矛盾促成這些自殺現象的發生。

（多維新聞）