【華為被禁】任正非：美國打擊難阻華為前進步伐　2021年重煥生機

今天（17日）下午華為創始人兼首席執行官任正非正在華為深圳總部，與兩位美國數字時代思想家George Glider 和 Nicholas Negroponte進行交流和對話，主題是「如今的世界，是否已經四面楚歌？」。他指出美國的打擊難阻華為前進步伐，2021年華為將重煥生機。

任正非與兩位美國專家對話，表示沒有想到美國打擊華為的戰略決心如此重大，他強調難阻華為前進步伐。

華為創辦人任正非。

在對談中，任正非認為華為目前受到的一些挫折，不是發自華為合作公司的本心，而是發自一些政治家，對事物認識的不同看法。任正非形容，與華為合作的美國企業，其實都非常好，華為過去30年的發展，有賴於世界上所有先進發達的公司，對華為的支持與幫助。



任正非還說，沒有想到美國打擊華為的戰略決心如此重大、堅定不移及範圍廣泛，不單止打擊零部件供應，亦禁止華為參加很多國際組織，更不能與各地大學加強合作，不能使用任何與美國有關的物件，甚至不能連接與美國有關的網絡。不過，他強調美國這些措施，阻撓不到華為的前進步伐。「我們認為這些東西是阻撓不了我們前進的步伐的。我們是打不死的鳥。」

任正非表示，未來兩年華為會減產，估計會下降300億美元，今年和明年的銷售收入都會在1000億美元左右。「因為這兩年我們要進行很多版本的切換，這麼多版本要切換是需要一個時間，而且需要一個磨合，需要有一個時間的檢驗。當我們走完這一步以後，我們已經變得更堅強了。」他預計，華為2021年可以重新煥發出勃勃生機，重新為人類社會提供服務。

George Glider是美國著名經濟學家、未來學家、「數字時代」三大思想家之一。

George Glider生於1939年11月29日，是美國著名經濟學家、未來學家、「數字時代」三大思想家之一。他5月20日在《華爾街日報》撰文表示，華為並非美國威脅，反而是重新活化美國經濟與強化數字基礎建設的資產。

20世紀80年代，喬治·吉爾德是供應學派經濟學的代表人物，其倡導「減稅增加財政收入」的著作《財富與貧窮》被稱為「里根改革聖經」，對中國也產生了極大的影響。上世紀90年代，他成為互聯網和新經濟的倡導者，精準預測了半導體時代的繁榮，闡述了從每一台個人電腦「微觀宇宙」到由無數個人電腦互聯互通所編織成的「遙觀宇宙」理論。這不僅催生了今日谷歌、亞馬遜、臉書等一批中心化互聯網巨頭，更完成了吉爾德作為未來學家的整體體系建構。喬治·吉爾德還提出了著名的吉爾德定律（Gilder』s Law）：在未來25年，主幹網的帶寬每6個月增長一倍。他還是《福布斯》、《哈佛商業評論》等著名雜誌的撰稿人。其創作的《企業之魂》《通信革命》等著作影響極大。

Nicholas Negroponte是美國麻省理工學院媒體實驗室（ MIT Media Lab ）的創辦人，「數字時代的三大思想家」之一。

Nicholas Negroponte是美國麻省理工學院媒體實驗室（ MIT Media Lab ）的創辦人，「數字時代的三大思想家」之一。他在5月初公開發文表示，禁止華為設備並不會使美國的通信網絡更安全。反而會傷害美國企業和消費者。因為這會創造一種虛幻的安全感，實際上卻可能會增加風險。

Nicholas Negroponte生於1943年，是MIT媒體實驗室的主席和共同創辦人，OLPC基金會主席，並且是媒體科技的Wiesner教授。他自1966年起一直在麻省理工學院任教。他是建築機械集團的奠基人，負責許多人-機界面介面的關鍵新技術。他出版了紐約時報的最暢銷雜誌《Being Digital》，該讀物被翻譯成了四十多種語言。Nicholas Negroponte擔任摩托羅拉公司的董事會成員，並且是一個以投資信息與娛樂科技為主的風險投資公司的一個特殊的合作者，他是WiReD雜誌的創辦人之一，並且是一個投資超過40個（包括三個中國的）企業的「天才投資家」。