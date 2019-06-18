【四川地震】警方闢謠祼奔避難視頻　主播調侃「地震是心動」被禁

四川宜賓長寧縣雙河鎮周一（17日）深夜發生黎克特製6.0級地震，目前已造成至少13人死亡，200人受傷。 宜賓公安稱，地震發生後，內地網路上大量傳播的2份裸體奔跑短片，已被證實為假視頻，將以製造恐慌等罪名進行起訴發布者。 此外，2名遊戲主播就地震事件發表不當言論，其帳號目前已被官方封禁。

宜賓市公安局官方微博安發布消息稱，正在調查假視頻的發布者。（微博）

據「宜賓公安」官方微博消息，經中國網絡監督局調查，網絡大量傳播的2份視頻（裸體）已被證實非此次宜賓地震造成， 正在調查該視頻發布者 ，將會以惡意發布假視頻、傳播虛假信息、製造恐慌、等罪名進行起訴、逮捕。警方又提醒公眾，切勿跟風隨意轉發，發布虛假視頻。

有主播就地震事件發表不當言論被封號。（微博）

此外，宜賓市公安局網絡安全保衛支隊發微博稱，2名遊戲主播因調侃宜賓地震，目前賬號已被封禁。

據悉，微博名為「倉鼠王起床了」的主播發文在17日深夜發文稱，「下次地震要是大家覺得實在跑不了了，記得一定把所有錢充金豆然後給我刷了呀」。該網民其後還說，「5.8級地震死不了人吧，群裏很多人受到了驚嚇，我緩解一下他們的情緒。」

有主播就地震事件發表不當言論被封號。（網上圖片）

而另一個名為「小米粥OvO」的女主播發文說，「哪裏是地震了，明明是我對你心動了。」她還開玩笑稱自己被壓在樓底下，但是「想到明天早上還要直播，我一個鯉魚打挺立馬推開樓板從廢墟中跳了起來。」

這名主播其後發表道歉聲明，指自己在經歷災害後以嬉皮笑臉、非常不嚴謹的態度在微博發布「段子」（笑話），是「極其不正確」的行為，向所有關注此事的人道歉，「謝謝大家的指正和教育。」

對此，宜賓公安提醒，主播要有自己的操守和良知，不能為了流量而踐踏道德底線，網絡不是不法之地。

（澎湃新聞）