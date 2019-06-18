【含瘦肉精】中國海關對加拿大豬肉發風險預警　將加大抽檢力度

華為副董事長孟晚舟引渡案，令加拿大與中國關係急轉直下，中國也對加拿大進口商品採取較高標準。繼加拿大芥花籽被禁止出口到中國後，加拿大的豌豆、大豆和豬肉其後似乎也受到影響。 新華社微博「新華視點」周二（18日）發文稱，中國海關總署對加拿大豬肉發布風險預警，因南京海關在一批加拿大輸華豬肉產品中檢出萊克多巴胺（俗稱「瘦肉精」）殘留，海關部門已發布2019年第1號進出口食品安全風險預警表。

6月14日，中國海關總署發布《關於加強加拿大輸華豬肉萊克多巴胺檢測的警示通報》，要求加大對加拿大輸華豬肉的抽檢力度，發現問題的一律作退運或銷毀處理。（海關總署）

海關通報顯示，6月3日，南京海關在加拿大企業Frigo Royal(1998)Inc輸華的豬肉產品中檢出萊克多巴胺殘留，該企業註冊號為94。根據通報，海關將暫停受理該企業輸華豬肉的進口申報，並暫停接受該企業簽字獸醫官簽發的加拿大輸華肉類獸醫衛生證書。

此外，海關還將加大對加拿大輸華豬肉萊克多巴胺的抽檢力度，發現問題的一律作退運或銷毀處理。

據路透社早前報道，加拿大農業部已向當地農民發出的通告，指中國通報加拿大駐北京大使館，中國海關檢查所有來自加國的肉類貨櫃，並可能100%檢驗貨櫃內的產品。

報道指中國以防範非洲豬瘟散播及打擊走私為由，又指近期出現多宗「不符合要求」的豬肉進口，因此採取有關措施。加拿大肉類委員會（The Canadian Meat Council）表示，最輕微的「不符合要求」足以導致整個對華的肉類出口生意受到影響，令所有委員會成員遭受災難性打擊。

路透社6月4日報道，中國將會對來自加拿大的肉類及製品增加檢查，或對當地畜牧業帶來嚴重打擊。（資料圖片/視覺中國）

加國增加進口美國豬肉 本國豬肉運往中國

據悉，中國是全球最大的豬肉生產國和消費國，而加拿大則為全球第三大豬肉出口國。僅在2018年，中國就從加拿大購買了價值5.14億加元（約合30億元港幣）的豬肉。

加拿大統計局的數據則顯示，加拿大今年3月對中國的豬肉出口猛增80%，向中國出口逾3.3萬噸豬肉，而去年同期為1.8萬噸。與此同時，加拿大從美國進口的豬肉增加了41%。

而三國在豬肉進出口的變化，似乎與中美貿易戰亦有關聯。路透社5月的消息稱，據美國農業部統計顯示，在美國政府宣布將2000億美元中國輸美產品的關稅從10％上調至25％的一周內，中國農業界已經取消了3247噸美國豬肉訂單。報道稱，中國收緊進口美國豬肉，將給美國豬肉行業造成冲擊。

（綜合報道）