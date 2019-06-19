河北省稀土功能材料製造業創新中心成立　落戶雄安新區

昨天（18日），河北省稀土功能材料製造業創新中心成立大會在北京舉行。該中心落戶在河北雄安新區。

創新中心的組建單位河北雄安稀土功能材料創新中心有限公司，是以稀土領域的6家央企、7家上市公司為核心股東組建。同時聯合60餘家重點企業、高校和科研院所成立「國家稀土功能材料創新戰略聯盟」，涵蓋稀土領域70%的重點實驗室、工程研究中心等國家級研發平台。

河北省工信廳廳長龔曉峰表示，河北省將積極通過政策、資金、人才等保障措施確保創新中心的高質量建設，將稀土資源優勢轉化為帶動區域經濟發展的產業優勢，進而鑄就「國家戰略優勢」。

《河北新聞網》報道指，創新中心將緊抓雄安新區科技高地的建設機遇，打造以京津冀為核心，輻射全國的世界級稀土先進製造業集群，並努力升級為國家稀土功能材料製造業創新中心，推動中國從稀土資源優勢向產業優勢最終向戰略優勢轉化。

河北省稀土功能材料製造業創新中心成立大會在北京舉行。（河北新聞網）

值得一提的是，正值中美貿易戰持續之際，中國官方在稀土方面的動作連連。繼中共總書記、國家主席習近平上月下旬在江西考察稀土產業，強調稀土是「重要戰略資源」後，國家發改委亦連日召開會議，稱要推動稀土產業結構調整，加快轉型升級、發揮稀土作為戰略資源的特殊價值等。