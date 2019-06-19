【中美貿易戰】萊特希澤稱與中國對話行不通　外交部：談比不談好

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）周二（18日）出席參議院財政委員會聽證會時表示，不知道單靠關稅能否阻止中國作弊，但認為無其他選項，並指知道有一件事行不通，就是與中國對話。 對此，中國外交部發言人陸慷今天（19日）回應稱，中美在經貿領域的分歧是可以通過對話和磋商來解決的。他並引述白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow) 的說法，稱「談比不談好」。

美國貿易代表萊特希澤18日出席參議院財政委員會聽證會，提到美國向中國商品加徵關稅，或不足以迫使北京進行華府要求的經濟改革，但在對話失敗情況下，貿易壁壘卻是唯一手段。（路透社）

陸慷回應稱，中國國家主席習近平和美國總統特朗普（Donald Trump）18日通電話。特朗普在通話中表示，美方重視美中經貿合作，希望雙方工作團隊能展開溝通，儘早找到解決當前分歧的辦法。相信全世界都希望看到美中達成協議。習近平也表示同意兩國經貿團隊保持溝通。

陸慷指，中美達成一個互利雙贏的協議，不僅符合中美兩國人民的利益，也是國際社會的普遍期待。他還指出，記者援引的是萊特希澤的一個表態，但他也注意到白宮經濟顧問庫德洛在接受媒體採訪時，指出兩國元首通話後美國市場的反應表明「談比不談好」。

中國外交部發言人陸慷19日回應稱，中美在經貿領域的分歧可以通過對話和磋商來解決。（資料圖片）

陸慷又強調，中美在經貿領域的分歧是可以通過對話和磋商來解決的，只要這種對話和磋商是建立在相互尊重、平等互利的基礎之上。在磋商過程中，最重要的是要總體均衡照顧彼此合理關切，找到雙方都能接受的解決方案。違背這一原則，是沒有出路的。

（人民日報）