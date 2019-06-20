深圳突擊檢查「不文明養犬」：查處248宗行為　限期將禁養犬遷出

據《南方都市報》報道，深圳市城管和綜合執法局周二（18日）開展文明養犬統一執法日行動，查處遛狗不牽繩、犬隻隨地便溺等不文明養犬行為248宗，開具處罰書38宗，總計罰款24300元（人民幣．下同），收治流浪犬191隻。 自7月1日起，無證養狗更將被依法罰款2000元，並沒收犬隻，當局還要求限期將禁養犬種遷出深圳。

深圳突擊檢查不文明養犬。（南方都市報）

報道指，截至18日晚上6時，當局累計出動人員2406人次、車輛490輛次參與突擊檢查，按照《深圳市養犬管理條例》對遛狗不牽繩、不及時清理犬隻糞便、攜帶犬隻進入禁止或限制進入的公共場所等不文明養犬行為進行處罰，並加大力度嚴查流浪犬及禁養犬，對於流浪犬及時組織專業收治隊伍進行收治。

報道續指，深圳於5月9日開始推行電子犬證，5月10日至6月18日，申請資料達45421條，其中43590條完成辦理。目前，深圳市累計犬隻登記記錄近10萬條，辦證率達40%。

報道又提及，深圳7月起將定期開展不文明養犬專項整治行動，要求市民限期將禁養犬遷出深圳，並聯合公安上門執法，嚴厲查處違規飼養烈性犬行為，12月底前建立深圳養犬管理標準體系。資料顯示，今年1至5月，深圳市養犬管理專項整治共查處犬隻1247隻，含禁養犬60隻，處理各類涉犬案件1296宗，立案處罰248宗，收治流浪犬1781隻。

公開資料顯示，深圳市「禁養烈性犬」共收錄27種犬，包括藏獒、中亞牧羊犬、唐狗、英國老虎狗、日本土佐鬥犬、秋田犬等。其中唐狗和英國老虎狗受到爭議，深圳市監局今年4月發布徵求意見稿，擬將這兩類犬從禁養犬名單中移除。

（綜合報道）