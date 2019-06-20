【習近平訪朝】微博疑關閉相關報道評論功能　網民：中朝友誼萬歲

中共總書記、國家主席習近平周四（20日）起一連兩日對朝鮮進行國事訪問，期間與朝鮮領袖金正恩舉行會談。 在內地，習近平出訪朝鮮亦受到網民關注，唯不少內媒疑似關閉相關報道的評論功能，在微博發表評論亦受到限制。

在新浪微博，話題「習主席訪問朝鮮」目前已達到7300萬的閱讀量。（微博截圖）

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習近平對朝鮮進行國事訪問，在內地引起不少網民關注。在新浪微博，話題「習主席訪問朝鮮」目前已逾7000萬的閱讀量。

不過，多家內媒和微博疑似關閉習近平訪朝相關報道的評論功能。比如在官媒《環球網》的多篇相關報道和社評中，頁面底部均未見其他報道頁面應有的「網友跟帖」（評論）功能；而在內媒《觀察者網》，亦無法在相關報道下發表評論。

在新浪微博的相關新聞，多條網民評論亦疑似被刪除或禁止發表。比如在《央視新聞》的「習近平乘坐專機抵達朝鮮」報道帖文中，顯示有946則評論，但只有數則「博主精選評論」可見；另一篇「習近平抵達平壤 朝方舉行隆重歡迎儀式」，顯示有過千則評論，卻只有8則「博主精選評論」可見。在其他多家內媒的微博帳號的相關報道，亦出現同類情況。

在內地網站上可見的評論，則大多讚頌中朝友誼，希望中朝友誼一直常在：