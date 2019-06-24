傳周永康兒媳黃婉「社區矯正」結束　即接法院民事訴狀被限制出境

中共中央政治局原常委、原政法委書記周永康雖已落馬獲刑多年，其家人的處境仍受到輿論關注。 近日有消息指，他的兒媳黃婉因犯職務侵佔罪獲判緩刑3年，需執行社區矯正。而在社區矯正結束前兩天，她卻突然收到北京朝陽法院發出的民事訴狀，被限制出境。

中共中央政治局原常委、原政法委書記周永康已落馬獲刑多年。（資料圖片）

6月22日，Twitter用戶「WanHuang2」披露一份民事案件委托合同的照片，當中顯示的甲方為「黃婉」，即周永康兒媳。

「WanHuang2」強調，自己於6月4日接到北京朝陽法院訴狀，而此訟訴「非常荒謬」，目的就是限制她出境。雖然荒謬，但也要積極應訴，現在已經委託律師處理此事，並會將案件進程實時公佈。而在今日較早前，她又上傳照片顯示，已委託陳建剛律師作為代理人，並以郵寄方式向朝陽區奧運村法院遞交委託手續。

自稱美國公民 滯留中國已經五年

帳號內容顯示，「WanHuang2」的真身為黃婉，她自稱是美國公民，周永康的長子周濱的妻子。目前人在北京接受社區矯正，滯留在中國已有五年。她曾於6月6日在「WanHuang2」帳號發文稱，社區矯正結束前兩天接到民事訴訟通知，向朝陽法院打電話詢問，「我是不是被限制處境了，答案是肯定的」。

黃婉還貼出一張解除社區矯正證明書的照片，內容顯示她因職務侵佔罪，被判處有期徒刑兩年半、緩刑3年，緩刑期間被執行社區矯正，於2019年6月6日期滿。

疑因家族名下公司未按時交租遭起訴

據本港《星島日報》引述知情者報道，黃婉所稱的民事案件疑為因周永康和周濱出事後，家族名下的公司未履行此前的土地租賃合同按時交租，她作為第三被告被起訴。該案件實為周家的土地租賃合同糾紛，但黃婉並不是公司股東。

資料顯示，周永康在2015年6月因受賄罪、濫用職權罪、故意泄露國家秘密罪，被判無期徒刑；周濱於2016年6月因受賄罪、非法經營罪等獲刑18年。