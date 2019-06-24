【笑死人】貴州漢講笑互推令鄰居猝死　需賠償6萬險被追究刑責

講笑要小心！在貴州遵義，一名男子與鄰居開玩笑，令對方冠心病發猝死。而他亦因此負上高昂的代價，險被追究刑責，更要賠償6萬元（人民幣，下同）給死者家屬。

貴州男與鄰居講笑，竟令對方猝死。（視覺中國／示意圖）

早前，家住遵義縣的周男向鄰居苟男開玩笑，還相互推搡，不料苟男突然臉色一變，栽倒在地。

見此狀況，周男一開始以為對方也在開玩笑，讓他「不要裝」。但見倒在地上的苟男始終一動不動，他才意識到情況不妙，蹲下一看，發現苟男面色發紫，且氣若游絲。受驚之下的周男立即逃回家中。之後，有旁人急忙叫來苟男的家人到場。但為時已晚，苟男已經沒有呼吸，後證實不治。

死者因冠心病致循環呼吸衰竭死亡

苟男家屬事後與周男理論，並報警求助。警方在家屬同意下進行屍檢，顯示苟男因冠心病致循環呼吸衰竭死亡。

當地警方事後以周男涉嫌「過失致人死亡」將其拘捕，認為周男作為鄰居，應該知道苟男患有冠心病，其在明知的情況下推搡戲耍，致其病發死亡，且眼見苟男發病倒地後竟逃離現場，有見死不救之嫌，除了承擔民事賠償責任，理應承擔刑事責任。

不過，遵義縣檢察院審查認為，周、苟二人雖為鄰居，但周男並不知道苟男患有冠心病，也不清楚此病的嚴重性，其戲耍推搡行為不足以導致苟某死亡，而受開玩笑刺激導致苟男死亡的誘因僅為5%至10%。因此，檢方認為周男的行為不足以構成犯罪，決定不予追究刑責，只需承擔民事賠償責任。

後經多次調解，雙方最妍終於達成協議，由周男賠償死者家屬6萬元。

網民熱議：

玩笑有風險，恐防笑死人。 笑死人是真的！ 對方都倒地了起碼叫個救護車啊，不但沒叫反而跑了，叫你賠錢也不冤。 這下玩笑開大了。 天呀，以後別說笑話了！

（多彩貴州網）