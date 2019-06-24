特朗普金正恩互通書信　中國外交部：對話協商是朝鮮半島問題出路

6月24日外交部例行記者會，有記者就美國總統特朗普向朝鮮領導人金正恩致信一事提問。 發言人耿爽表示，注意到了朝美雙方的積極表態，認為對話協商是解決朝鮮半島問題的根本出路。

耿爽希望美國及朝蘇能繼續通過對話協商解決問題。(資料圖片)

特朗普6月10日稱收到來自金正恩的信件，形容是「美好的信件」；到23日，朝鮮官方朝中社報道，金正恩亦收到來自特朗普的親筆信，對信中良好的內容表示滿意。

耿爽在今日外交部例行記者會回應記者相關的問題時，表示注意到了朝美雙方圍繞此事的積極表態，重申中方認為對話協商是解決朝鮮半島問題的根本出路，又希望朝美領導人之間的積極互動，能鞏固兩國之間的接觸勢頭，並為雙方繼續對話提供動力。

耿爽又提到國家主席習近平剛剛結束對朝鮮的國事訪問，期間習近平與金正恩圍繞如何看待當前半島形勢，如何維護半島會話進程進行了深入坦誠的交流。又引述習近平指出，半島形勢關乎地區的和平穩定，過去一年來半島問題重現了對話解決的光明前景，贏得了國際社會的認同與期待，國際社會普遍希望朝美能夠談下去，並且談出成果。作為半島近鄰，中方願與包括朝美在內的有關各方加強溝通協調，共同推動半島問題的對話協商取得進展，為地區的和平穩定與發展繁榮作出積極貢獻。