【華為被禁】中國國防部否認華為有軍方背景：是民營企業

彭博社周四（27日）報道指，中國電訊商華為多名員工曾與中國軍方合作進行研究項目，反映兩者之間關係比起本來已知的密切。 同一天，中國國防部回應事件稱，華為公司是一家自主發展的民營企業，沒有所謂的軍方背景。

彭博的報道指，在過去10年，華為員工曾與解放軍多個機關合作，進行最少10項研究，內容包括人工智能和無線電通信。華為員工亦協助中央軍事委員會的調查分部，摘取並分辨網絡影片的留言，又與國防科學技術大學合作，探索收集和分析衛星影像和地理座標的方法。彭博社從已出版的期刊和網上研究資料庫獲取有關論文，發現相關作者自稱是華為員工，而公司名稱在論文的最高處被突出列出。

中國國防部新聞發言人任國強27日回應稱，「對於一般學術研究我們不做評論，眾所周知，華為公司是一家自主發展的民營企業，沒有所謂的軍方背景。」

此前在5月底6月初新加坡舉行的香格里拉對話會上，中國國防部長魏鳳和也曾表示，華為是一個民營企業，不能因為華為的老總（任正非）曾經是軍人就認為和軍方有關係。

中國國防部多次強調，華為沒有軍方背景，是民營企業。圖為國防部發言人任國強。（資料圖片）

此外，華為發言人施洛斯（Glenn Schloss）也就彭博社的報道回覆指，公司無留意員工按個人能力出版的研究論文，提到公司並沒有與人民解放軍相關的機構有任何研發合作或夥伴關係。他表示，華為只會發展和生產符合全球民用標準的產品，不會為軍方特製研究開發產品。

（綜合報道）