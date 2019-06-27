FedEx列入不可靠實體清單？　商務部：企業若守中方法規不必擔心

聯邦快遞（FedEx）上月將華為文件誤送美國後，被中國立案調查、有傳會被列入不可靠實體清單，已成為中美貿易爭端的風眼。 在周四（27日）的商務部例行記者會上，新聞發言人高峰回應相關問題時稱，中方的「不可靠實體清單」針對的是出於非商業目的、扭曲市場的做法，遵守中方法律法規、市場規則和契約精神的企業完全不用擔心。

商務部新聞發言人高峰稱，「不可靠實體清單」的制度正在履行相關程序，具體的細節將於近期發布。（資料圖片）

高峰表示，中方一貫反對美方濫用出口管制措施的做法，在經濟全球化的今天，美方貿易霸凌主義最終傷害的是自己的企業和消費者。

另外，高峰稱「不可靠實體清單」的制度正在履行相關程序，具體的細節將於近期發布。而關於甚麼企業會被列入其中，他指出會綜合考慮以下四點，「一是該實體是否存在針對中國實體實施封鎖、斷供或者其他歧視性措施的行為；二是該實體行為是否基於非商業目的，違背市場規則和契約精神；三是該實體行為是否對中國企業或相關產業造成實質的損害；四是該實體行為是否對國家安全構成威脅或潛在的威脅等。」

高峰說，建立「不可靠實體清單」，是針對出於非商業目的，扭曲市場的做法，若遵守中方法律法規、市場規則及契約精神的企業，完全不必擔心。

美國商務部5月以危害國家安全為由，將華為及其關聯公司列入「實體名單」。其後據路透社報道，聯邦快遞把2件自日本寄送中國的包裹轉運至美國，並試圖把2件由越南寄往亞洲辦公室的包裹轉送到美國。事後聯邦快遞發聲明道歉，強調只是誤寄，但中國已決定就此立案調查。

此外，聯邦快遞本周日（23日）被指將一個裝有華為手機的包裹退回英國，事件隨即受到關注。聯邦快遞隨後回應稱由「操作失誤」所致。

據悉，聯邦快遞已在本周一（24日）入稟法院控告美國政府，以阻止政府要求該公司對華為實施限制。同一天，公司CEO史密夫（Frederick W. Smith）亦罕見出面回應，指美國商務部的禁令已經為聯邦快遞帶來「難以承受的負擔」。