【誠實豆沙包】中間人酬勞引矛盾　青島地鐵承建商自爆偷工減料　

青島地鐵1號線外部電力管道配套工程的承建商，昨日（27日）突然在網上自爆工程在鋼筋間距、錨固和混凝土墊層等均存在質量問題。 涉事承建商負責人指，原本他與上級勞務發包人已解除合同，但因中間人「酬金」再次引發矛盾，決定舉報。 青島地鐵集團今日（28日）則就事件回應稱，已成立專項調查組就此展開調查。

青島地鐵承建商自曝偷工減料。（視覺中國）

自曝偷工減料的承建商負責人劉飛雲表示，涉事工程段的總承建商為「中國葛洲壩集團電力有限責任公司」（以下簡稱「葛洲壩公司」），其通過青島永利捷公司、青島順源達公司層層外判，最終由他所在的青島遠望建築安裝工程有限公司（以下簡稱「遠望公司」）實際施工，工程包括支模、排管澆築、混泥井澆建築、墊層、鋼筋製作等內容。

他表示，其與順源達公司此前約定每月發放50%的工人工資，但公司近百名工人從3月份開始施工至5月底，順源達公司僅在4月6日支付過工資。工人在5月份未如期收到工資後，曾多次表達不滿。迫於工人壓力，5月19日，遠望公司向順源達公司發出「停工通知」。

未按圖紙施工 將鋼筋間距加長

順源達公司與遠望公司於6月16日簽訂協議書，由前者支付58萬（人民幣，下同）的生活費、材料費、機械費等所有費用，雙方勞動合同自動解除。此外協議還約定，遠望公司「保證不上訪、不投訴，不舉報工程質量和違法分包及拖欠農民工工資等問題，不提出訴訟仲裁。」

不過，在支付雙方搭線的「中間人」酬勞時，卻又出現分歧。劉飛雲表示，順源達向中間人承諾的工程量與他們實際施工的工程量有很大差異，這樣一來會令他們多付好幾萬的「中間費」。他覺得自己利益受損，又考慮到在施工過程中有質量問題，一旦有事故發生最後需自己擔責，於是決定「舉報自己」。

劉飛雲自言，他們當時做出模板來給上判看，永利捷公司一個姓戚的負責人說按圖紙正常施工太費耗材，後來他們的實際施工和圖紙有一些差異。比如，他們為節省耗材，將原本圖紙規定的20厘米鋼筋間距加長為23厘米或25厘米，此外，90度錨固與混凝土墊層也都存在不同問題。

今年5月底，青島地鐵4號線一處施工段發生坍塌，5名工人被困，後確認死亡。（資料圖片）

青島地鐵集團成立調查組 地鐵工程曾發生多宗事故

目前，青島地鐵集團表示已成立專項調查工作組，對相關問題展開調查，並對外配套主體工程進行全面檢測，調查結果將第一時間對外發佈。如存在工程質量問題，將整改並全線排查，確保地鐵工程安全。如涉及違法違規問題，將按程序依法依規處理。

值得一提的是，青島地鐵工程曾多次發生致命事故。今年5月底，青島地鐵4號線一處施工段發生坍塌，5名工人被困，後確認死亡；去年12月20日，位於嶗山區的地鐵4號線一處施工工地發生一宗生產安全事故，導致1人死亡。此外，2015至2018年間，青島地鐵2號線曾出現過兩次塌方。