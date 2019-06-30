【金曲獎2019】陸網民轟淪「政治舞台」：藝術扯上政治不噁心嗎？

有「華語樂壇最高殿堂」之稱的金曲獎，第30屆頒獎典禮上周六（29日）晚在台北小巨蛋舉行，今屆表演陣容備受矚目，吸引兩岸三地網民悉數關注。不過由於節目中一些嘉賓上演「政治元素」，令到微博掀起一片罵聲，許多大陸網民呼籲主辦機構不要再「將音樂與政治掛鉤」。 另一方面，今屆金曲獎共計29個獎項頒布後，大陸部份傳媒亦公布「完整得獎名單」，不過就有名單獨缺獲最佳樂團獎的閃靈樂團；微博流傳最廣的一張「完整名單」，更是直接少了9個獎項。

台灣著名唱片公司「水晶唱片」的創辦人任達致辭時，嚴肅地說一句：「香港加油！」（影片截圖）

頒獎人喊「香港加油」

繼去年金馬獎上演「台獨風波」後，今屆金曲獎亦「政治味」濃厚。其中，擔任「特別貢獻獎」頒獎嘉賓的台灣著名唱片店「水晶唱片」創辦人任將達，一上台便喊道「香港加油」，來回應近期香港的反修例運動，現場響起一片歡呼聲。

任將達致辭又提及1989年柏林圍牆倒塌、六四事件、鄭南榕民主抗爭，認為這一年世界很努力的走向更自由、民主的新秩序，「但這片土地威權依舊，恃傲不退」。他繼而宣布獲獎者是用音樂倡議民主政治的「黑名單工作室」，並與後者共同展示「我在亞洲、我反美帝」的標語。

身兼時代力量立委的「閃靈」主唱林昶佐（前右1），在致辭時最尾高呼「香港加油！台灣萬歲！」，現場一片歡呼聲。（直播截圖／台視）

閃靈獲最佳樂團獎 何韻詩：守住香港

香港歌手何韻詩則與閃靈樂團一同出現在紅地氈環節，何身穿黃色大衣，閃靈成員則全部身着黑衣，身兼時代力量立委的樂團主唱Freddy林昶佐還戴上黃色領帶，明顯是在呼應香港反修例運動、紀念墮樓逝世的示威人士梁凌杰。

閃靈則憑藉新專輯《政治》入圍6項大獎，更奪得最佳樂團獎，林昶佐領獎時致辭感謝和他一起打拼的音樂夥伴何韻詩，以及他政治工作的夥伴，最後高呼「香港加油！台灣萬歲！」何韻詩在台下鼓掌歡呼支持。在隨後的廣告時間，何韻詩則上台向觀眾表示，現在這個時代的年輕人勇於抗爭、改變，「我會永遠陪着你們！」「守住台灣，守住香港！」更不忘要大眾「去投票，去投票！」

何韻詩與閃靈成員走紅地氈。（中央社）

大陸網民：藝術本應是純粹的

這些政治元素，令不少大陸網民湧入金曲獎官方微博，認為「藝術本應是純粹的」，金曲獎「不要再侮辱藝術和脅迫藝術家」，還有人直斥「从头到尾的zz（政治），止于30屆吧！」「請專業，ZZ滾蛋！」「你們台獨港獨大聯歡，以後金曲獎大陸封殺了！」

「活生生演成zz（政治）論壇我真就呵呵了」 「別搞台du（獨）謝謝」 「藝術扯上zz不惡心嗎？」 「把藝術舞台弄得ZZ味十足，是整個華語樂壇的損失。自己作死，也是讓人心疼」 「音樂典禮也充斥着各種高級zheng zhi（政治）言論，當音樂都變得不純粹，彈丸之地還有救嗎？」 「你有你的立場就去合適的場合說，民主並不是你能夠在任何場合隨心所欲說話！」

不過亦有大陸網民有不同意見，認為「好聽就好」「創作是自由的」「音樂創作本來就和政治很大程度相關」。

微博「完整得獎名單」缺9獎項

另一方面，今屆金曲獎共29個獎項，但大陸不少傳媒發布的獲獎者「完整名單」就獨缺「最佳樂團獎」閃靈樂團，微博流傳最廣的一張「完整得獎名單」更只剩下20個獎項，消失的包括最佳樂團獎、特別貢獻獎、評審團獎等9個獎項。

（綜合報道）