伊朗宣布對中國遊客免簽　取消在外國人護照上蓋章

據伊朗梅赫爾通訊社（Mehr News Agency）上周六（29日）報道，伊朗文化遺產、手工藝和旅遊組織副主任Vali Teymouri當日宣布，內閣已批准對中國遊客實行免簽入境政策，中國遊客前往伊朗將不再需要辦理簽證。 《德黑蘭時報》就指，美國對護照上帶有伊朗入境記錄的遊客實施入境限制，伊朗此舉是希望在美國制裁下增加旅遊業收入。

伊朗宣布對中國遊客免簽。圖為建造於公元前6世紀的波斯波利斯古城遺址。（網上圖片）

公開資料顯示，伊朗此前已對中國遊客實行落地簽政策。梅赫爾通訊社在報道中稱，伊朗政府此次宣布的是單方免簽政策，訪問中國的伊朗遊客仍需取得簽證。

Teymouri說，截至今年3月20日，伊朗在上一財年吸引了780萬名外國遊客，比前一年增長了52.5%，並且這些外國遊客大多數都來自鄰國和歐美國家。

上述組織負責人Ali Asghar Mounesan則表示，旅行成本較低是伊朗吸引外國遊客的關鍵性因素之一，而「旅遊基礎設施的發展、旅遊部門的投資、電子簽證政策和對『目標國』遊客的免簽政策」將會是「外國遊客增長的主要原因」。

伊媒：境內大部份地區危險度低

此外，伊朗內閣發言人Ali Rabiei上周日（23日）表示，總統魯哈尼（Hassan Rouhani）已經下令，不再於訪伊外國人的護照上蓋簽證章或做任何標記，以幫助遊客避免受到美國的入境限制。

《德黑蘭時報》稱，根據國際SOS組織發布的2019年旅行風險地圖，伊朗境內大部份地區在「旅行安全」方面屬於「低危險度」，與大部份歐美國家和中、日、韓等國相當，高於包括沙特阿拉伯和土耳其在內的大部份中亞和西亞國家。

不過，由於近期伊朗與美國關係惡化導致的區域緊張局勢不斷升級，中國外交部領事司和中國駐伊朗大使館6月21日提醒在伊中國公民和機構，應密切關注局勢發展，加強安全防範和應急準備。

（綜合報道）