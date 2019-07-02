中船重工：中國航母發展向強起來邁進　艦艇性能達世界先進水平

參與研製及生產國產航母、核潛艇的國企中國船舶重工集團公司（中船重工），其黨組書記、董事長胡問鳴昨日（1日）刊文指，中國航母發展正在加快向「強起來」邁進，而潛艇、水面艦艇、水中兵器等裝備，部分性能指標已達到世界先進水平。

中船重工是中國唯一具備自主設計與建造國產航母的企業集團，遼寧艦和首艘國產航母（圖）均由該集團設計建造。（視覺中國）

中船重工成立於1999年7月1日，主要從事海洋裝備、動力與機電裝備等產業，是中國唯一具備自主設計與建造國產航母的企業集團，遼寧艦和首艘國產航母均由該集團設計建造。昨日（1日）是該公司成立20周年，胡問鳴以〈不忘初心，牢記使命，推進興裝強軍和高質量發展譜新篇— —紀念中國船舶重工集團有限公司成立20週年〉為題發表文章。

胡問鳴指出，過去20年，中船重工推進中國海軍武器裝備實現跨代躍升，全力推進中國海軍武器裝備由近海防禦型向遠海防衛型跨越、由數量規模型向質量效能型轉變、由注重平台作戰向注重體係作戰轉型。

胡問鳴續指，中船重工研製的中國首艘航母「遼寧艦」交付使用，並初步形成航母編隊體系化作戰能力；自主設計、自主建造、自主配套的中國首艘「國產航母」已轉入海試，形成中國自主的航母設計規範和技術標準體系、巨系統工程管理體系、軍民協調開放協作體系，實現中國航母發展從「用起來」到「造起來」的跨越，正在加快向「強起來」邁進；而潛艇、水面艦艇、水中兵器等裝備綜合作戰性能大幅提升，驅逐艦跨入萬噸級行列，有關性能指標達到世界先進水平，為中國海軍提升現代化體係作戰能力提供重要裝備支撐。