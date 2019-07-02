【中美貿易戰】IMF前副總裁朱民：美恐失晶片最大市場而被迫退讓

中美經貿磋商在G20大阪峰會「習特會」後重啟。國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁、中國人民銀行前副行長朱民表示，中國是美國晶片的最大進口國，因擔心失去龐大市場，令美國在貿易磨擦中被迫退讓。

朱民歷任世界銀行政策局經濟學家（顧問）、中國銀行行長經濟顧問、助理、副行長、中國人民銀行副行長等職。2011年7月，朱民開始擔任IMF副總裁，是第一位獲任此職位的中國人。（視覺中西）

夏季達沃斯論壇昨日（1日）起一連3天在遼寧大連舉行。朱民在在論壇發言中指出，美國總統特朗普同意讓美國公司繼續銷售產品給華為，說明了全球科技產業鏈的不可分拆性。他稱，美國不向華為供貨，嚴重損害美國作為一個開放和自由的科技市場的信譽，對美國科學和企業界的傷害巨大，美國企業是非常在意的。

朱民續指，去年全球4780億美元（約37320億港元）產值的晶片，中國進口量接近四分之三。如果中國不進口，「這些晶片賣給誰？工廠丟掉三分之二的需求，它的利潤和股價怎麼走？......可以說，在貿易磨擦中，美國是被迫後退。」

朱民又認為，中國還是要努力推進科技產業鏈全球化，華為事件為中國科技企業提出挑戰。如果產業鏈上的一個環節「卡住」，企業就沒辦法進行生產，那麼其銷售就會受制於人。中國投資建設自己的晶片產業核心工藝、技術已經愈來愈緊迫。