女用戶嫌棄「刷臉支付」太醜拒用？　支付寶：將全面加上美顏功能

利用人臉識別技術的「刷臉支付」在內地日益普遍。不過有調查發現，女性用戶對此功能接受度較低，其中一個原因竟是「刷臉支付」顯示的人像「太醜」。 對此，支付寶透過微博表示，支付寶的「刷臉」已經有美顏，並將在全國的系統加上美顏功能。

去年8月，支付寶正式宣布，刷臉支付已經具備商業化能力，將大面積普及。（視覺中國）

新浪科技近日發微博指，「刷臉支付」越來越普遍，但有調研發現，女性用戶接受度明顯低於男性，是因為刷臉支付太醜。其又以「在刷臉支付的時候你會讓自己覺得醜嗎？」發起投票，顯示有64.2%的人認為目前刷臉支付會讓自己覺得醜，沒有平時拍照好看，僅9%的人選擇「不醜」，另有24.8%的人認為不太關注，更關注支付功能。

對此，支付寶轉載該微博並回應稱，早已明白「刷臉支付太醜」的問題，現時支付寶的刷臉已經有美顏，且在一周內，全國門店的刷臉系統也都會加上美顏功能。「到時候讓你刷臉比在美顏相機裡還美，就問你怕不怕，哼！」

據了解，支付寶的「刷臉支付」功能早於2017年在內地肯德基試運行，到去年8月，支付寶正式宣布，刷臉支付已經具備商業化能力，即將大面積普及。此後，該功能陸續出現在各地超級市場、連鎖食肆等。開通相關功能後，用戶付款時只需通過機器的臉部辨識，再輸入認證的手機號碼，即可完成付款。