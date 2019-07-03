【夏季達沃斯論壇】李克強：中國對外資的開放度會愈來愈高

周二（2日），國務院總理李克強出席在大連舉行的第十三屆夏季達沃斯論壇開幕式並致辭。他強調，中國對外商投資的開放度、透明度、可預期性會愈來愈高，整體投資環境會愈來愈好。 據悉，世界經濟論壇主席施瓦布和保加利亞總統拉德夫、孟加拉國總理哈西娜、格魯吉亞總理巴赫塔澤等政要，以及來自100多個國家和地區的各界代表1900餘人參加本次論壇。

夏季達沃斯論壇7月1日起一連三日在遼寧大連舉行。（新華社）

「多邊貿易體制的權威性應當得到尊重維護」

李克強在致辭時表示，全球化步伐在加快，新業態、新技術、新商業模式層出不窮，諸多成長型企業已成長為「參天大樹」，要讓各類市場主體，讓大企業和成長型企業同台競技，公平競爭，共同發展。

李克強稱，在當前國際形勢下，本次論壇深入研討經濟全球化問題，有很強的現實針對性。在上周舉行的二十國集團領導人大阪峰會上，國家主席習近平深刻闡述了中國關於經濟全球化的立場和主張，再次表明願與國際社會一道引導經濟全球化朝正確方向發展。

李克強指出，應堅持經濟全球化大方向，促進貿易和投資自由化便利化，同時健全權利公平、機會公平、規則公平的制度安排，實現互利共贏、平衡普惠發展。面對當前世界經濟下行壓力，要弘揚夥伴精神，平等協商、求同存異、管控分歧、擴大共識、形成合力。以規則為基礎、以世貿組織為核心的多邊貿易體制的權威性和有效性應當得到尊重和維護。

國務院總理李克強在夏季達沃斯論壇上發表講話。（中國政府網）

「中國整體投資環境會愈來愈好」

李克強還表示，改革開放40多年來，中國積極融入全球分工體系和產業鏈、創新鏈、價值鏈，全面履行開放承諾。中國將堅定不移推動全方位對外開放，致力於發展更高水平的開放型經濟。將深化製造業開放，深化金融等現代服務業開放，穩步推進匯率形成機制改革和資本項目可兌換，進一步自主降低關稅總水平，完善對外開放法律法規體系，更大力度保護知識產權。中國對外商投資的開放度、透明度、可預期性會愈來愈高，整體投資環境會愈來愈好。

「中國面對經濟下行壓力早有準備」

李克強介紹了當前中國經濟形勢。他指出，今年上半年，中國經濟總體平穩、運行在合理區間，經濟基本面繼續保持穩中向好態勢，主要經濟指標符合預期。同時也面臨著新的下行壓力，但對此早有預判、做了充分準備。中國市場規模巨大、人力人才資源豐富、產業配套齊全、新動能快速成長，經濟發展有足夠的韌性、潛力和迴旋餘地，長期向好的趨勢不會改變。

李克強表示，中國下一步將抓好發展這個第一要務，但不走粗放增長的老路。（新華社）

「中國不走粗放增長的老路」

李克強強調，下一步，中國將抓好發展這個第一要務。深入落實已出台的宏觀政策措施，不搞「大水漫灌」式強刺激，不走鋪攤子、粗放增長的老路。不斷深化改革，著力打造市場化、法治化、國際化的營商環境，進一步激發市場主體活力。

他還稱，中國將著力抓好實施更大規模減稅降費和「放管服」改革兩件大事。進一步放寬市場准入，為各類所有制企業、內外資企業打造一視同仁、公平競爭的市場環境。鼓勵金融機構加大對小微企業的信貸投放，支持大企業與中小微企業融通發展、優勢互補。

李克強表示，將大力優化民營經濟發展環境，促進新興產業持續健康發展，深入推進大眾創業萬眾創新，促進經濟發展與民生改善良性互動，瞄准民生的痛點和堵點，提升人民生活水平，使改革發展成果更好惠及人民群眾。