百度董事長李彥宏被人衝上台淋水　用英文問：你有咩問題？

撰文：崔德興
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在今日（3日）的百度AI開發者大會上，百度董事長李彥宏被人當眾淋水，稍一發呆後以英文向對方問道：「What's your problem？」（你有咩問題？）
李彥宏被人衝上台淋水。（影片截圖）
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2019年「百度AI開發者大會」今日（3日）上午舉行。百度董事長、CEO李彥宏作開場演講時，突然有觀眾突然衝上演講台，用樽裝水在李彥宏頭部淋下。
從現場片段可見，李彥宏遇襲後先是一呆，擦一擦身上的水後用英語問道：「What's your problem？」（你有咩問題？）
面對這樣的突發事件，有觀眾為李彥宏加油打氣，而李彥宏也很快調整狀態，並調侃道：「發展AI的路上就是會遇到這種挫折。」而施襲者已被保安人員控制。
百度事後在微博發文回應事件，稱有人給AI「潑冷水」，AI前進的道路上會有各種各樣想像不到的事情發生，「但我們前行的決心不會改變。」
事件引起不少網民關注，有人直指百度問題多，不是良心企業，笑言扔臭雞蛋更合適；也有人表示，李彥宏的反應不錯，能夠沈住氣：
過分了啊，你再怎麼討厭李彥宏，也不能浪費水啊！
到了一定位置，基本很沉得住氣。除了那些暴發戶。
problem 太多了，比如莆田。
我認為扔臭雞蛋更合適。
百度覺得不是良心企業。
百度貼吧隨意發表誹謗個人和企業言論，百度靠此掙黑錢，無道德底線，無責任感的企業不會走長久的。