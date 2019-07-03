百度董事長李彥宏被人衝上台淋水　用英文問：你有咩問題？

在今日（3日）的百度AI開發者大會上，百度董事長李彥宏被人當眾淋水，稍一發呆後以英文向對方問道：「What's your problem？」（你有咩問題？）

李彥宏被人衝上台淋水。（影片截圖）

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2019年「百度AI開發者大會」今日（3日）上午舉行。百度董事長、CEO李彥宏作開場演講時，突然有觀眾突然衝上演講台，用樽裝水在李彥宏頭部淋下。

從現場片段可見，李彥宏遇襲後先是一呆，擦一擦身上的水後用英語問道：「What's your problem？」（你有咩問題？）

面對這樣的突發事件，有觀眾為李彥宏加油打氣，而李彥宏也很快調整狀態，並調侃道：「發展AI的路上就是會遇到這種挫折。」而施襲者已被保安人員控制。

百度事後在微博發文回應事件，稱有人給AI「潑冷水」，AI前進的道路上會有各種各樣想像不到的事情發生，「但我們前行的決心不會改變。​​​​」

事件引起不少網民關注，有人直指百度問題多，不是良心企業，笑言扔臭雞蛋更合適；也有人表示，李彥宏的反應不錯，能夠沈住氣：