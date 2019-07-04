龍捲風吹襲遼寧開原增至6死190人傷　目擊者：汽車都被吹上天

遼寧鐵嶺開原市周三（3日）下午5時15分左右遭遇龍捲風吹襲，最大風速高達九級（每秒23米）。據統計，至少已造成6人死亡，超過190人受傷。 有目擊者表示，龍捲風來勢兇猛，就連汽車都被風吹上天。

龍捲風相當巨大。（微博）

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龍捲風持續時間約半個多小時，衛星雲圖顯示，其中心位置正好路過開原中心，然後向東南方向移動，故對城市的破壞比較嚴重，部分道路不通，不少地方停電。早前報道，龍捲風所到之處黑雲漫天、狂風乍起，同時伴有降雨、冰雹，有一整幢房屋玻璃被擊碎，汽車、廣告牌、房頂等被掀翻，多處電線桿和路燈被吹倒。

有目擊者表示，龍捲風吹襲時亦有冰雹出現，其大小有如鴿蛋，「10個就有一公斤重。」亦有目擊者稱，連汽車都被龍捲風吹上天。

官方通報指，災情發生後，鐵嶺市委書記李士偉、鐵嶺市委副書記、代市長隋顯利等相關領導趕赴受災現場了解災情指揮救災工作。龍捲風至今造成6人死亡，190餘人受傷，具體情況正在統計中。

《中國天氣網》指，受東北冷渦以及蒙古氣旋前側低壓帶共同影響，昨日下午鐵嶺地區出現大範圍強對流天氣，開原市區之後出現龍捲風。龍捲風吹襲期間，10分鐘平均最大風速為5級（10.5米/秒），極大風速為9級（23.0米/秒）。