【走投無路】疑遭華人教授強迫學術造假　中國留美博士生自殺亡

當地時間6月14日，中國博士生陳慧祥（音譯，Chen HuiXiang）在美國佛羅里達大學（University of Florida）自殺身亡。 上周六（6月29日），陳慧祥生前的微信聊天記錄和遺書在網上曝光，顯示一名華人教授疑似強迫他發表有錯誤的論文。陳慧祥向導師提出撤稿卻遭拒絕，因此瀕臨崩潰。他在遺書中表示自己進退兩難，只能以自殺的方式彌補過失。校方仍在調查案件。

自殺身亡的中國留美博士生陳慧祥。（影片截圖）

綜合內媒報道，美國佛羅里達大學校警6月14日表示，兩日前有人通報的陳惠祥失蹤，警察其他人展開搜尋，可是只找到他的車，沒發現他的人。及至13日上午，陳慧祥的同事發現他在校園辦公室內上吊自殺，立刻報警。

據悉，陳惠祥今年30歲，正在佛羅里達大學電子與電腦工程系攻讀博士學位，生前疑似與李姓華人教授產生巨大矛盾。陳自殺後，他的郵箱中設置了一封定時郵件，其父母、女朋友以及李教授均收到了這封「遺書」。

陳慧祥設置的定時郵件成為「遺書」。（網絡圖片）

而在失蹤之前，陳惠祥曾發微信給朋友，表示自己學業上的壓力，並說自己已經走投無路了。消息人士說，陳惠祥的博士論文原來已經投稿成功，即將發表，可是他發現起始資料有誤，整個論文被全盤推翻。因此要求李教授撤回論文，但對方卻不同意。

報道稱，消息人士指李教授表示，如果撤銷論文，陳惠祥六年心血將全部作廢，無法獲得博士學位，另一個辦法就是裝作不知情，直接發表論文。但陳惠祥擔心發表資料明顯錯誤的論文，萬一日後被同行看破，不但影響其他人的研究，他自己的學術生涯也會斷送。

陳惠祥朋友宣稱，陳的個性樂觀開朗，可是長期受到指導教授壓迫剝削，動輒拿無法畢業威脅他，論文事件更讓他苦惱，早就萌生自殺念頭。陳惠祥的電腦中也有自殺相關的內容。

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李教授回應稱，他因為家中有事已在6月8日回到中國。而對於陳惠祥自殺一事，李教授稱感到悲痛，但是對論文撤稿的這件事情沒有採取任何的回應。他又譴責少數別有用心的人利用事件散布不實言論，對學校及其個人的名譽造勢負面影響，

有佛羅里達大學前博士後研究生評論稱，研究生對導師教授是一種依附關係，在科研實驗、發表論文、推薦信、甚至生活花費上都需要導師，並由導師決定畢業時間。「中國導師了解中國文化，知道中國人的處境，中國文化講究忍讓，也很少有學生能夠投訴他們。」

據悉，該校研究生助理聯合會已要求調查李教授學術不端等行為。

（新京報、觀察者網）