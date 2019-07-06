否認在南海人造島礁試射導彈　中國國防部：是海南島附近海域

美國國防部周二（2日）表示，中國近日在南沙群島附近的「人造設施」上試射導彈，令人「不安」，指責中方違背不將南海軍事化的承諾，又稱中國「旨在恐嚇」其他南海聲索國。 對此，中國國防部周五（5日）回應稱，解放軍南部戰區根據年度訓練計劃安排，在海南島附近海域組織了實彈射擊演練，不針對任何國家和特定目標。 官媒《環球時報》分析認為，國防部的回應重點強調，解放軍是在海南島附近海域演練，而非在人造島礁上進行。

解放軍東風-21D反艦彈道導彈。（資料圖片/視覺中國）

據此前報道，美國全國廣播公司（NBC）網站2日曾引述美國官員報道稱，估計中方在禁航令實施期間，在南海進行軍事測試，包括試射反艦彈道導彈，還進一步分析此次試射很可能是「東風-21D」彈道導彈。

此外，澳洲也對此次南海演練表示擔憂。根據美國廣播公司（ABC news）4日的報道，澳洲國防部發言人說，澳洲關注該地區的國際航道的穩定性，並表示，任何在該地區宣示主權方的舉動都可能使南海地區的局勢更加緊張。

近日，解放軍南部戰區根據年度訓練計劃安排，在海南島附近海域組織了實彈射擊演練，不針對任何國家和特定目標。 中國國防部新聞局

本次解放軍在南海軍事訓練的劃定區域 。（觀察者網）

《環球時報》引用一名匿名專家觀點表示，中國國防部的回應表明了三個意思。首先，回應稱此次實彈射擊演練發生海南島附近海域，意味著肯定不是發生在南沙等有爭議的島礁海域。

其次，回應指出此次演練是計劃內年度訓練，不針對任何國家和特定目標，那相關國家根本沒有必要感到不安；第三，中方表明是實彈射擊演練，這是軍隊舉行例行性演練時常用的詞彙，說明中方沒有「旨在恐嚇」其他南海聲索國。

就解放軍演練一事，《環球時報》5日也刊發題為《美篡改解放軍信息試圖攪局南海》的社評文章。文章也指出，美方聲稱的解放軍「從人造島礁發射導彈」，是一種惡意的誤導，美方消息中有一些無中生有的細節，意在挑撥地區內的國家關係。

文章還批評澳洲成為美國南海政策「最積極的應聲蟲」，稱「坎培拉不過是在向華盛頓表效忠而已。」

（綜合報道）