河南政府拆遷隊凌晨拆房一人被車撞身亡　官方：疑犯或為政府人員

近日，河南漯河市盛傳有官員深夜帶隊拆遷時被人駕車撞死，當地官員表示被撞的是當地衛生局的一名普通工作人員，而撞人者「好像是系統內的人」。 至於為何深夜去拆房，官員稱主要原因是當地城市管理嚴格，白天不允許大型機械進城。

漯河市郾城區的拆遷現場。（中國新聞網）

內媒中國新聞網報道，一份據稱是來自與該事件有關聯的房地產公司內部傳遞的文件顯示，7月3日（上周三）凌晨，漯河市郾城區小李莊棚改項目指揮部組織工作人員50餘人，拆除被徵收人王恩忠的房屋。在拆除過程中，有村民報警。

文件稱，凌晨2點50分左右警員到場，當時疑犯王某駕駛私家車瘋狂駛來，撞向指揮部工作人員所在方位，三人成功避開，但胡華東閃避不及被車撞上當場身亡，王某則受傷送院。

當地居民稱，王某為王恩忠的兒子。當時王某得知有人來拆房時，異常惱怒，駕車撞向拆遷隊。也有居民稱，撞人的和被撞的都是政府官員，被撞身亡的胡華東是漯河市郾城區衛生局辦公室主任，也是該處拆遷工作的負責人，撞人的王某則在當地建設部門工作。

漯河市郾城區委宣傳部的官員則回應稱，被撞的是衛生局的一名普通工作人員。對於開車撞人的王某身份，該官員表示不太清楚，僅稱「好像是系統內的人」。

涉事的房地產項目名稱為建業新城，是一個城中村改造項目，已初具規模。（中國新聞網）

官員：深夜拆房是因為城市管理嚴格

該官員又表示，事件發生地正在進行的是一個城中村改造項目，其他戶都拆完了，還剩下兩家不配合拆除，影響了被拆戶居民的回遷。至於為何深夜去拆房，官員稱主要原因是當地城市管理嚴格，白天不允許大型機械進城。官員又稱，目前警方已介入，具體情況有待警方進一步調查。

（中國新聞網）