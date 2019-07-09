【逃犯條例】維權人士衛小兵轉發香港遊行消息　涉尋釁滋事被行拘

內地維權人士衛小兵近日在境外網站《維權網》上發文，表示因在Twitter及Facebook轉發香港市民反對修訂《逃犯條例》遊行的相關貼文後，隨即被當局以「尋釁滋事」的罪名行政拘留15日。 衛小兵又提到，獲釋後被要求不準繼續轉發相關貼文，亦不準炒作被拘留一事，否則「後果自負」。

衛小兵指，他在6月12日、6月16日及6月17日轉發在Twitter及Facebook上關於香港遊行的貼文，內容有提及香港警察使用過度武力的爭議。衛小兵隨即在6月18日接到來自浙江湖州南潯區公安分局國保大隊的電話，表明其在網上轉發貼文，要求到派出所談談，「我於當天下午五點左右到達派出所，然後被數名國寶和片警搜去手機和隨身物品，帶至辦案區詢問室做筆錄。」

香港近月來遊行示威不斷。（資料圖片）

衛小兵被拘留22小時後得到一張行政處罰決定書，罪名是「尋釁滋事」，且情節嚴重，要處以行政拘留15日。

衛小兵在拘留期滿後獲釋，但當局表明不會將行政處罰決定書交給他，同時要限期離開湖州，以及不准再轉發相關貼文。

資料顯示，來自四川的衛小兵過往曾因在廣州江門參與已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的海祭，被當局以「尋釁滋事」刑事拘留一個月，其在惠州開設的工廠亦被無故查封，要限期搬走。

（維權網）